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Путин и Лукашенко согласовали очередную встречу «в ближайшее время»

24.08.2021 07:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Путин и Лукашенко после прошедшего в понедельник внеочередного саммита глав стран ОДКБ созвонились вечером для «сверки часов» по актуальной тематике двусторонней повестки.

«Договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ - продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности экономическим и военно-политическим вопросам», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Также обсудили союзные программы, по которым «решения по ним будут приняты в ближайшее время», учения "Запад-2021".

«Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО. Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ», - сказано в сообщении.

Лукашенко и Путин «договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время».

«…обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане. Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства. …условились о графике дальнейших контактов», - скупо сообщила пресс-служба Кремля.

 
 
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Путин и Лукашенко после прошедшего в понедельник внеочередного саммита глав стран ОДКБ созвонились вечером для «сверки часов» по актуальной тематике...
 
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