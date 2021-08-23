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Землетрясение в Гаити: спустя неделю под завалами нашли более 20 выживших

24.08.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спустя неделю после землетрясения в Гаити из-под завалов нашли 24 выживших, среди них 4 детей. До этого момента они числились пропавшими без вести.


Фото: спустя неделею после землетрясения в Гаити нашли выживших (GettyImages)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Telesur.

По его данным, спасатели обнаружили 24 человека, включая 4 детей в районе горы Пик-Макайя на территории департамента Юг. Их на вертолете доставили в ближайшую коммуну. Подробности спасательной операции не приводятся.

14 августа Гаити потрясло сильное землетрясение, которые разрушило здание. Толчки чувствовались по всей стране.

Отметим, после землетрясения страну накрыл шторм. В результате погибли более 2000 человек.

 
 
 
 
 
 
 
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Спустя неделю после землетрясения в Гаити из-под завалов нашли 24 выживших, среди них 4 детей. До этого момента они числились пропавшими без вести.
 
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