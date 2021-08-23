Землетрясение в Гаити: спустя неделю под завалами нашли более 20 выживших





Фото: спустя неделею после землетрясения в Гаити нашли выживших (GettyImages)





сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Telesur. Об этомРБК-Украина со ссылкой на телеканал Telesur.





По его данным, спасатели обнаружили 24 человека, включая 4 детей в районе горы Пик-Макайя на территории департамента Юг. Их на вертолете доставили в ближайшую коммуну. Подробности спасательной операции не приводятся.





14 августа Гаити потрясло сильное землетрясение, которые разрушило здание. Толчки чувствовались по всей стране.





Отметим, после землетрясения страну накрыл шторм. В результате погибли более 2000 человек.







