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Землетрясение в Гаити: спустя неделю под завалами нашли более 20 выживших
Источник материала: Партизан
Спустя неделю после землетрясения в Гаити из-под завалов нашли 24 выживших, среди них 4 детей. До этого момента они числились пропавшими без вести.
Фото: спустя неделею после землетрясения в Гаити нашли выживших (GettyImages)
Об этом
По его данным, спасатели обнаружили 24 человека, включая 4 детей в районе горы Пик-Макайя на территории департамента Юг. Их на вертолете доставили в ближайшую коммуну. Подробности спасательной операции не приводятся.
14 августа Гаити потрясло сильное землетрясение, которые разрушило здание. Толчки чувствовались по всей стране.
Отметим, после землетрясения страну накрыл шторм. В результате погибли более 2000 человек.
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Спустя неделю после землетрясения в Гаити из-под завалов нашли 24 выживших, среди них 4 детей. До этого момента они числились пропавшими без вести.
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