Стало известно, чем конкретно в белорусских школах будут заниматься военруки

— С 1 сентября в учреждениях образования вводится новая должность — руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Такой шаг будет способствовать формированию у юношей и девушек качеств гражданина и патриота, осознанию чувства долга перед своей страной. Ведь любовь к родным местам, своей семье, истории, корням, желание жить в дружбе, мире и взаимопонимании — те ценности, которые составляют духовно-нравственный стержень. Запланированы занятия в рамках учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка» в 10—11-х классах один час в неделю, тематические конкурсы, учебно-полевые сборы и т.д. К подготовке школьников привлекут также кадровых военных. Ребятам предложат еще больше маршрутов по военно-историческим местам Беларуси,blizko.by сона sb.by.