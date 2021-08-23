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Стало известно, чем конкретно в белорусских школах будут заниматься военруки

24.08.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказала заместитель председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Лилия Кирьяк.



— С 1 сентября в учреждениях образования вводится новая должность — руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Такой шаг будет способствовать формированию у юношей и девушек качеств гражданина и патриота, осознанию чувства долга перед своей страной. Ведь любовь к родным местам, своей семье, истории, корням, желание жить в дружбе, мире и взаимопонимании — те ценности, которые составляют духовно-нравственный стержень. Запланированы занятия в рамках учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка» в 10—11-х классах один час в неделю, тематические конкурсы, учебно-полевые сборы и т.д. К подготовке школьников привлекут также кадровых военных. Ребятам предложат еще больше маршрутов по военно-историческим местам Беларуси, пишет blizko.by со ссылкой на sb.by.
 
 
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Об этом рассказала заместитель председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Лилия Кирьяк.
 
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