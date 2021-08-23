Суд в Бресте признал экстремистским клип группы «Дай Дорогу» на песню «Баю‑бай»









пишет Медиазона со ссылкой на «Нашу Нiву». 5 августа фронтмен «Дай Дорогу» Юрий Стыльский из группы не явился в суд по делу о признании клипа на экстремистским и покинул Беларусь,Медиазона сона «Нашу Нiву».





Сам Стыльский в сторис своего инстаграма рассказывал, что с ним все хорошо, и что он «передал права по своей защите своему адвокату».





С инициативой признать клип экстремистским, по словам Стыльского, выступило МВД. В заявлении ведомства, которое опубликовал музыкант, говорилось, что клип «снят с целью дискредитации работников силовых структур».