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Моисевич рассказал, на чьей совести останется поступок Тимановской

24.08.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После скандала на Олимпийских играх легкоатлетка живет в Польше и собирается дальше продолжать спортивную карьеру.



Произошедшее с бегуньей Кристиной Тимановской должно остаться на совести тех, кто ее подбил на этот поступок, заявил в эфире телеканала СТВ главный тренер нацкоманды Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич.

"Я считаю, что произошедшее должно остаться на совести тех, кто это организовал, подбил ее на этот поступок. Это осознание еще придет", - сказал Моисевич.

По его словам, пишет Sputnik, эстафету 4х400 метров нужно было спасать, и она была запланирована через неделю после основного вида Тимановской. Также главный тренер подчеркнул, что бежать эстафету должна была Эльвира Герман, а Тимановскую туда внесли, потому как того требовал протокол, а бегуний не было в Токио.

"Перекрутили все так, что она бедная девочка…", - добавил Моисевич.
Главный тренер нацкоманды Беларуси по легкой атлетике считает, что вскоре "вся эта пена осядет, а суть останется".

Инцидент с Тимановской

Легкоатлетка Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но штаб команды заявил легкоатлетку также на эстафету 4х400 метров. Дело в том, что спортсменки, которые должны были выступать, оказались не допущенными до турнира, так как у них не было необходимого количества допинг-проб.

Тимановская такое решение эмоционально раскритиковала, записав видео. Было принято решение снять спортсменку с Олимпиады "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

Легкоатлетка с этим не смирилась и заявила СМИ, что ее насильно вывозят и обратилась в МОК с просьбой о помощи.

После Тимановская получила гуманитарную польскую визу и 4 августа прилетела из Токио в Вену, а оттуда – в Варшаву. Недавно она заявила, что собирается сменить спортивное гражданство на польское.
 
 
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После скандала на Олимпийских играх легкоатлетка живет в Польше и собирается дальше продолжать спортивную карьеру.
 
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