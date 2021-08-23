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Скелет неизвестного мужчины нашли в Докшицком районе
Источник материала: Партизан
Скелетированные останки неизвестного мужчины нашли в Докшицком районе, милиция пытается установить личность погибшего.
Труп в скелетированном состоянии нашли в 50 метрах от 89-го километра автодороги М-3 «Минск-Витебск» неподалеку от деревни Веретеи 12 августа. Предположительная давность смерти – около одного года.
По оценкам экспертов мужчине, кому принадлежат останки,
ОВД Докшицкого райисполкома устанавливается личность неизвестного мужчины, чьи останки найдет. Всех, кто владеет какой-либо информацией о его личности или об обстоятельствах смерти, просят сообщить ее по телефонам 102, 8(02157)56802, +375(29)324-41-02 или +375(29)891-21-75.
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Скелетированные останки неизвестного мужчины нашли в Докшицком районе, милиция пытается установить личность погибшего.
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