Скелет неизвестного мужчины нашли в Докшицком районе









Труп в скелетированном состоянии нашли в 50 метрах от 89-го километра автодороги М-3 «Минск-Витебск» неподалеку от деревни Веретеи 12 августа. Предположительная давность смерти – около одного года.





пишут ННВ, было около 40 лет, его рост 170 сантиметров. Погибший был одет в куртку защитной расцветки на металлической застёжке, фуфайку чёрного цвета с надписью спереди слева «the north face», фуфайку красного цвета с частично сохранившейся надписью спереди «AQUA….TY», брюки темно-зеленого цвета на сером тканевом ремне с пряжкой из металла серого цвета, трусы с рисунком в виде красной горизонтальной линии и надписи «Ouomo Muomo», чёрные ботинки на шнуровке. В кармане куртки нашли пять зажигалок в корпусах из пластика различных цветов. По оценкам экспертов мужчине, кому принадлежат останки,ННВ, было около 40 лет, его рост 170 сантиметров. Погибший был одет в куртку защитной расцветки на металлической застёжке, фуфайку чёрного цвета с надписью спереди слева «the north face», фуфайку красного цвета с частично сохранившейся надписью спереди «AQUA….TY», брюки темно-зеленого цвета на сером тканевом ремне с пряжкой из металла серого цвета, трусы с рисунком в виде красной горизонтальной линии и надписи «Ouomo Muomo», чёрные ботинки на шнуровке. В кармане куртки нашли пять зажигалок в корпусах из пластика различных цветов.





ОВД Докшицкого райисполкома устанавливается личность неизвестного мужчины, чьи останки найдет. Всех, кто владеет какой-либо информацией о его личности или об обстоятельствах смерти, просят сообщить ее по телефонам 102, 8(02157)56802, +375(29)324-41-02 или +375(29)891-21-75.