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На свободе еще один фигурант дела "Пресс-клуба"
Источник материала: Партизан
На свободу вышел еще один фигурант по делу «Пресс-клуба» Денис Соколовский. Эту информацию подтвердила его дочь.
Экс-оператор «Беларусь-1» Денис Соколовский находился в СИЗО на Володарского в Минске с декабря прошлого года,
Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
19 августа Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Петр Слуцкий вышли на свободу, написав прошение о помиловании.
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На свободу вышел еще один фигурант по делу «Пресс-клуба» Денис Соколовский. Эту информацию подтвердила его дочь.
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