Научно-технический форум «Армия-2021» открылся в Подмосковье. Рассказываем, какие образцы вооружения представляет Беларусь

Источник материала: ОНТ

Военный день в Подмосковье. Сегодня официально открылся научно-технический форум «Армия» – крупнейшая в мире выставка достижений предприятий военпрома. Параллельно с ним стартовали и седьмые Армейские международные игры, которые пройдут на полигонах 11-ти стран, в том числе – Беларуси. Пока форум работает в закрытом для посетителей режиме, допуск только у специалистов. А вот вход на полигон Алабино уже открыт. Прошли два первых заезда «Танкового биатлона». На трассе – сборные первого и второго дивизионов. Наша команда вступает в соревнования завтра.





От нанооптики и микросхем до грозных элементов ядерной триады: форум «Армия» уже не просто крупнейший военный мировой супермаркет, но и площадка, где задаются тренды в отрасли. В лидерах – оборонная промышленность России и ее союзников, всего 97 иностранных делегаций. На площади в 320 тысяч квадратных метров – более 20 тысяч образцов военного и двойного назначения. Национальная экспозиция Беларуси – это внушительный десант из ведущих предприятий ВПК. И сегодня это не просто разрозненные специалисты, республика намерена делать участникам форума пакетные предложения.

Что может выстрелить и в прямом, и в переносном смысле, как раз на стендах национальной экспозиции. Все наши новеллы на форуме «Армия» уже обкатаны – это повторение пройденного на собственной июньской выставке вооружений «Milex». Корпусные шасси от МЗКТ, современная техника для перевозки военнослужащих – это больше похоже на автономные автомобильные дома для спецназа, беспилотный авиакомплекс «Сыщик» – наблюдатель, способный незаметно работать всего лишь на стометровой высоте. Но больше всего здесь ждали новый бронетранспортер «Волат». Это настоящий стальной супергерой, белорус на 90 процентов, способный идти со скоростью 110, а то и 130 километров в час. Обладающий самым современным нутром, а это не только электроника, но и даже специальные энергопоглощающие сидения, которые защищают бойцов при подрыве техники на фугасе. Но главное в этой машине – возможность смены боевых модулей.

Когда женщина забирается на бронетранспортер, чтобы рассказать об уникальной транспортной базе, на которую можно монтировать различные боевые модули, сразу же вспоминается Коко Шанель, которая называла грозным оружием, например, шляпку. Так вот, здесь принцип очень похожий. Сейчас на БТРе стоит необитаемый боевой модуль «Адунок». При желании этот «головной убор», как шляпку, можно снять и заменить на любой другой модуль. Образ уже заиграет по-другому.

И, кстати, эта шляпка – из новой коллекции. В Подмосковье привезли «Волат» второй модификации. Новый модуль оснащен автоматической 30-миллиметровой пушкой с приводами вертикального наведения. Оружие всепогодное – можно работать даже в жару до плюс 75 градусов.

Особый интерес на форуме «Армия» к беспилотникам. Обстановка и боевые действия, которые сейчас ведутся чаще в труднодоступной местности, заметно подняли спрос на ударные комплексы. В Подмосковье от белорусов – целая линейка.

Сейчас все эти новинки проходят последние испытания. Основная задача белорусских военных конструкторов, чтобы их разработки не ложились в стол, а продавались и шли уже в виде конкретного вооружения в войска. Как раз многое из того, что сделано в Беларуси, сможет показать себя в реале на полигонах тоже открывшихся сегодня Армейских международных игр. Наша сборная поборется за награды в 27 конкурсах из 34 заявленных в военной Олимпиаде.

Именно сегодня начинается активный этап соревнований «АрМИ». На первые этапы вышли команды, сражающиеся практически во всех дисциплинах. Самый главный конкурс военной Олимпиады – «Танковый биатлон» – начался с «Индивидуальной гонки». Белорусская сборная, которая входит в высшую лигу состязания, выйдет на трассу во вторник.

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