50 человек отравились ритуальными угощениями в Индии

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 50 человек отравились ритуальными угощениями «прасада» в индийском штате Ассам. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время празднования, устроенного жителем одной из деревень. Хозяин угощал своих гостей лакомством, приготовленным из фруктов и голубого гороха. Вскоре многие из гостей начали жаловаться на боль в животе и рвоту.

В результате более 50 участников праздника были госпитализированы с пищевым отравлением. Тем временем власти штата изъяли голубой горох из магазина, где его приобрел местный житель. По факту массового отравления начато расследование.

Фото: Pixabay

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