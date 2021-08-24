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50 человек отравились ритуальными угощениями в Индии
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере 50 человек отравились ритуальными угощениями «прасада» в индийском штате Ассам. Об этом со ссылкой на данные местной полиции
Инцидент произошел во время празднования, устроенного жителем одной из деревень. Хозяин угощал своих гостей лакомством, приготовленным из фруктов и голубого гороха. Вскоре многие из гостей начали жаловаться на боль в животе и рвоту.
В результате более 50 участников праздника были госпитализированы с пищевым отравлением. Тем временем власти штата изъяли голубой горох из магазина, где его приобрел местный житель. По факту массового отравления начато расследование.
Фото: Pixabay
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По меньшей мере 50 человек отравились ритуальными угощениями «прасада» в индийском штате Ассам. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает РИА...
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