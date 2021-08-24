Известен состав сборной Беларуси по футболу на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2022

Источник материала: ОНТ

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев определился с составом на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

В ростере – 24 игрока. Среди них только три легионера – это нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович, полузащитник «Астаны» Макс Эбонг и защитник украинского «Колоса» Александр Павловец. Сбор национальной команды пройдет с 30 августа по 9 сентября. 1-го числа сборная Беларуси отправится в Остраву, где сыграет с соперниками из Чехии. 5 сентября – матч с командой Уэльса, 9-го – со сборной Бельгии.

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