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Известен состав сборной Беларуси по футболу на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2022

24.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известен состав сборной Беларуси по футболу на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев определился с составом на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

В ростере – 24 игрока. Среди них только три легионера – это нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович, полузащитник «Астаны» Макс Эбонг и защитник украинского «Колоса» Александр Павловец. Сбор национальной команды пройдет с 30 августа по 9 сентября. 1-го числа сборная Беларуси отправится в Остраву, где сыграет с соперниками из Чехии. 5 сентября – матч с командой Уэльса, 9-го – со сборной Бельгии. 

 

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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев определился с составом на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. В...
 
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