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Турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского прошел в Ошмянах
Источник материала: ОНТ
В Ошмянах завершился традиционный турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского.
Соревнования проводятся с 2012 года, Ошмяны принимают их в пятый раз. В этом году участие в турнире приняли 5 мужских команд: гродненский «Кронон», могилевский «Машека», дубль минского СКА, «Ошмяны» и «Гомель». В финале со счетом 27:21 гомельчане одержали победу над «Машекой». В матче за третье место «Кронон» нанес поражение армейцам – 45:37.
Отметим, два представителя победителя соревнований «Гомеля» вошли в число лучших игроков турнира: это вратарь Владимир Корсак и левый крайний Эдуард Ярош. В этом году турнир впервые носит статус республиканского, до этого в нем традиционно принимали участие команды из России, Украины, Литвы и Молдовы. Международные соревнования в Ошмянах планируется провести в январе.
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В Ошмянах завершился традиционный турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. Соревнования проводятся с 2012 года, Ошмяны принимают их...
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