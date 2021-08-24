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Турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского прошел в Ошмянах

24.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского прошел в Ошмянах

В Ошмянах завершился традиционный турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского.

Соревнования проводятся с 2012 года, Ошмяны принимают их в пятый раз. В этом году участие в турнире приняли 5 мужских команд: гродненский «Кронон», могилевский «Машека», дубль минского СКА, «Ошмяны» и «Гомель». В финале со счетом 27:21 гомельчане одержали победу над «Машекой». В матче за третье место «Кронон» нанес поражение армейцам – 45:37.

Отметим, два представителя победителя соревнований «Гомеля» вошли в число лучших игроков турнира: это вратарь Владимир Корсак и левый крайний Эдуард Ярош. В этом году турнир впервые носит статус республиканского, до этого в нем традиционно принимали участие команды из России, Украины, Литвы и Молдовы. Международные соревнования в Ошмянах планируется провести в январе.

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Теги: Гомель
 
 
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В Ошмянах завершился традиционный турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. Соревнования проводятся с 2012 года, Ошмяны принимают их...
 
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