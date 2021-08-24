Головченко и Мишустин обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Торгово-экономическое сотрудничество, реализацию белорусско-российских проектов по телефону обсудили Роман Головченко и Михаил Мишустин.

Разговор состоялся в развитие недавних переговоров в Кыргызстане. Особое внимание – интеграции в Союзном государстве. Обсудили главы правительств также график предстоящих контактов по своей линии.

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