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Головченко и Мишустин обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

24.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Головченко и Мишустин обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

Торгово-экономическое сотрудничество, реализацию белорусско-российских проектов по телефону обсудили Роман Головченко и Михаил Мишустин. 

Разговор состоялся в развитие недавних переговоров в Кыргызстане. Особое внимание – интеграции в Союзном государстве. Обсудили главы правительств также  график предстоящих контактов по своей линии. 

 

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Торгово-экономическое сотрудничество, реализацию белорусско-российских проектов по телефону обсудили Роман Головченко и Михаил Мишустин.  Разговор состоялся в...
 
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