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Головченко и Мишустин обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Торгово-экономическое сотрудничество, реализацию белорусско-российских проектов по телефону обсудили Роман Головченко и Михаил Мишустин.
Разговор состоялся в развитие недавних переговоров в Кыргызстане. Особое внимание – интеграции в Союзном государстве. Обсудили главы правительств также график предстоящих контактов по своей линии.
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Торгово-экономическое сотрудничество, реализацию белорусско-российских проектов по телефону обсудили Роман Головченко и Михаил Мишустин. Разговор состоялся в...
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