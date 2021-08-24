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«Она всегда была на высоте». В Минске простились с народной артисткой БССР Галиной Орловой
Источник материала: ОНТМинске простились с народной артисткой БССР Галиной Орловой" class="one-news__figure-img">
В Минске сегодня простились с Галиной Орловой. Знаменитая актриса ушла в вечность со сцены Купаловского театра, которому была верна до конца своей жизни. Умерла в 92 года. «Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах» – соболезнование Президента передано близким народной артистки БССР.
«На сцене, на экране, на манеже, но только артисткой». Орлова воплотила мечту в образах героинь Шекспира, Шукшина, Шамякина. Впервые вышла из-за кулис в 48-м в родном Витебске. Служила в Коласовском театре. Сегодня скорбят вместе с купаловцами.
20 августа ряд СМИ сообщили, что скончалась звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». Там действительно играла Орлова Галина. Только Петровна. Дорогая наша Александровна в основном служила сцене. Редко давала интервью. Эксклюзив ОНТ.
В жизни Орловой было много драматических минут. В войну перенесла ужасы бомбежек, эвакуацию, голод. С разницей в год потеряла мужа – великого актера Николая Еременко, и единственного сына-артиста. Оставался театр – весь мир, как его разрушишь.
С 30 лет и до 92-х в трудовой только Купаловский театр. Теперь Орлова вместе со своими Еремами – на Аллее Славы Восточного кладбища столицы. С детства никем себя не представляла, кроме как артисткой. В последний путь народную – под аплодисменты.
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В Минске сегодня простились с Галиной Орловой. Знаменитая актриса ушла в вечность со сцены Купаловского театра, которому была верна до конца своей жизни. Умерла в 92...
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