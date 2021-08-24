В России девушка зарубила мать топором и сожгла её тело в бане

Источник материала: ОНТ

В Новосибирске 20-летняя девушка зарубила топором собственную мать, после чего сожгла её тело в бане. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, между девушкой и её 50-летней матерью произошел в конфликт, в ходе которого девушка схватила топор и не менее пяти раз ударила женщину по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого девушка решила скрыть следы преступления и подожгла баню, где и произошло убийство, вместе с телом женщины. Вскоре она сообщила соседям о пожаре. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем здании тело погибшей, о чем они тут же сообщили в полицию.

В результате девушка оказалась задержана по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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