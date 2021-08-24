Балконы разваливаются, штукатурка осыпается. Жители деревни Сергеевичи не могут дождаться капремонта – их дом не закреплен за ЖЭСом

Источник материала: ОНТ

Не до лирики жильцам одного из домов в деревне Сергеевичи Пуховичского района. Балконы прогнили, осыпается штукатурка, окна забиты досками. Зданию – полвека, но капитального ремонта не было. Впрочем, как и отчислений на это. Люди бы и не прочь заплатить, вот только дом их – призрак, никому не нужен. Некоторые жильцы живут даже без прописки.

В этом многострадальном доме Татьяна Примако сменила уже три квартиры. Говорит, раньше жила этажом ниже, но и там ситуация была не лучше. Как только дождь – сразу потоп. А после – сырость, плесень и… постоянные раздумья, стоит ли делать ремонт, если все снова повторится?

А это тоже квартира в том самом доме, только подъезд другой. Лилия Подоляк уверяет: крыша действительно текла, но все это уже в прошлом. Как только обратились в местное хозяйство, те сразу помогли. Более того, даже все расходы за ремонт в квартире взяли на себя. Проблемы еще остаются, но жить можно, причем с комфортом и уютом.

Лилия Подоляк: «Можно и ту же батарею сделать самим, трубу поменять – все можно, сейчас ничего не течет. Дожди большие были – у меня все нормально».

А еще надо сделать балконы, которые разваливаются, в идеале – и вовсе капитальный ремонт. Вот только к организации вроде ЖЭСа дом не закреплен. Никаких отчислений местные жители не платили, соответственно, и средств для того, чтобы приступать к работам, тоже нет. Сейчас двухэтажка на балансе местного хозяйства «Зазерка». Те делают все, что в их силах, но есть еще одна проблема. Дом неоднократно переходил от одного сельхозпредприятия к другому. Многие документы утеряны, а восстановить их не так просто и быстро.

Андрей Папельский, директор предприятия «Зазерка»: «Дом, как бы это грубо ни звучало, был домом-призраком. Под ним даже не была оформлена земля. По самому дому – он крепкий, надо делать документацию на здание, делать проект на реконструкцию, в принципе, можно привести дом в нормальный вид, но вторая проблема – здесь нет ни одного человека в очереди на получение жилья».

В самом доме половина квартир уже пустует. Вот и получается, стоит ли оно того? Но в любом случае, окончательную точку должны поставить специалисты. Последний осмотр показал – дом не аварийный. Что с ним делать дальше – вопрос открытый.

Вадим Мась, начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома: «В Пуховичский райисполком заявлений о передаче этого дома либо о его состоянии как от самих жильцов, так и от ОАО "Зазерка" не поступало. Чтобы райисполком инициировал капитальный ремонт либо разработку проектной документации, требуется передать этот дом на баланс специализированной организации, УП "Жилтеплосервис", наше коммунальное хозяйство, определить какой-то перечь работ».

Но сколько на все это потребуется времени – предугадать сложно. Остается запастись терпением и снова ждать. В любом случае, в сложившейся ситуации есть вина и самих местных жителей. Ведь думать о том, в какое состояние может прийти дом без должного обслуживания, следовало раньше. Да и поддерживать элементарный порядок можно своими силами. Главное, было бы желание.

Подписывайтесь на нас в Telegram