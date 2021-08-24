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Лукашенко и новая Конституция, транспорт и бизнес, награды силовикам, «Мисс Беларусь» – Игорь Тур и его авторская программа «Пропаганда» на ОНТ

24.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и новая Конституция, транспорт и бизнес, награды силовикам, «Мисс Беларусь» – Игорь Тур и его авторская программа «Пропаганда» на ОНТ

«Пропаганда» может быть разной! В нашем эфире – очередной выпуск авторской программы Игоря Тура. Политический обозреватель ОНТ представляет субъективный взгляд на главные события прошедшей недели.

Ключевая тема выпуска – перемены, которых хотят вроде как все, но реально их приближает и исключительно в конструктивном ключе лишь действующая власть. И в первую очередь – обновления в Конституцию. А вот в других сферах – наоборот, перемены не нужны, и этому уже рад крупный бизнес. Успешный режим «совершенно секретно», методология создания инфошума и наша красота – об этом и не только в проекте «Пропаганда».


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«Пропаганда» может быть разной! В нашем эфире – очередной выпуск авторской программы Игоря Тура. Политический обозреватель ОНТ представляет субъективный взгляд...
 
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