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Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

24.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин сегодня вечером провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе разговора лидеры обсудили вопросы экономических взаимоотношений двух стран, а также союзные программы, степень готовности которых оценивается как высокая. Сообщается, что конкретные решения по данному вопросу будут приняты уже в ближайшее время.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждались вопросы предстоящего военного учения «Запад-2021», ситуация на границах Беларуси и НАТО, а также сотрудничество в области подготовки военных кадров и специалистов спецслужб, взаимодействии в области СМИ.

Также в ходе переговоров Лукашенко и Путин согласовали график контактов на высшем уровне на ближайшее время.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин сегодня вечером провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул...
 
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