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Лукашенко на саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане: Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации села в лужу
Источник материала: ОНТ
Ситуацию в Афганистане обсудили на саммите ОДКБ. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности прошла в онлайн-формате. В повестке всего один вопрос – как происходящее повлияет на безопасность государств Организации. Александр Лукашенко не исключает, что вывод американских войск из Афганистана (который и стал пусковым механизмом для нынешней ситуации) связан с планами – расширить присутствие НАТО в соседних странах, в том числе – в ОДКБ. Но это неприемлемо. Как недопустимо и отношение Европы к беженцам из Афганистана. К потокам из Сирии, Ирака и Ливии уже присоединились афганцы. Они движутся на запад, маршрут лежит и через Беларусь. Увы, уже есть примеры, как, вопреки призывам Еврокомиссии, Литва и Польша жестоко обращаются с мигрантам. Некоторые страны и вовсе склоняются к признанию «Талибана». На этом фоне ОДКБ предстоит обозначить свою единую позицию.
Вот уже вторую неделю за событиями в Афганистане следит весь мир. С тех пор, как глава страны сложил полномочия, а в Кабул вошел «Талибан», все мы увидели немало душераздирающих кадров. Тысячи афганцев оставляют дома, просят о помощи, погибают, цепляясь за шасси улетающих самолетов. И все громче слышны опасения, что радикально настроенные исламисты могут повлиять на безопасность и южно-азиатского региона, и всей планеты. При этом сами талибы уверяют, что их просто демонизируют, обещают амнистии и небывалые прежде свободы. И хоть Минск от Кабула отделяет почти пять тысяч километров, происходящее там уже гораздо ближе, чем кажется.
Наркотрафик, нелегальная миграция, усиление позиций террористических организаций – это, если хотите, ТОП-3 тем, вызывающих обеспокоенность у мировых лидеров по поводу ситуации в Афганистане. Нынешняя встреча Совета коллективной безопасности ОДКБ в графике глав государств не значилась, ее созвали оперативно. В первую очередь потому, что у ОДКБ с Афганистаном общая граница – посредством Таджикистана. Однако сегодня в саммите участвует и лидер Узбекистана, эта страна также граничит с Афганистаном. Не исключено, что Ташкент в свете последних событий решит возобновить свое членство в ОДКБ.
В экспертном сообществе это обсуждали в случае ухудшения обстановки в Кабуле. Преимущество участия в альянсе очевидно – лучше как раз-таки вместе, чем в одиночку.
Говоря о том, что Беларусь уже ощутила последствия афганских событий, Александр Лукашенко имеет в виду нарастающий миграционный кризис. Европейские чиновники призывают свои страны увеличить квоты на прием беженцев из Афганистана. На деле – европейская граница для них становится непреодолимой. Парадокс, но защищать права этих людей приходится стране, которую Европа же показательно в попрании свобод и обвиняет. Почувствуйте разницу.
История повторяется. В 90-е «Талибан» уже был у власти. Но 20 лет назад после терактов 11 сентября НАТО во главе с США атаковали позиции талибов в Афганистане и установили в стране переходное правительство. Все это время фактически Америка его и поддерживала. Нынешний президент США Джо Байден символично к 11 сентября решил полностью вывести войска из Афганистана. Талибы взяли столицу еще до этого срока.
Вряд ли Белый дом или Пентагон не предвидел, чем обернется вывод войск из Афганистана. Один из потенциальных мотивов – отвлечь внимание и ресурсы, прежде всего, России. Другой – под прикрытием этой рукотворной угрозы расширить присутствие контингента НАТО, в том числе в странах ОДКБ.
Население Афганистана превышает 37 миллионов жителей. По оценкам НАТО, в «Талибане» около 85 тысяч бойцов – да, это больше, чем прежде, но все же втрое меньше, чем было в рядах вооруженных сил страны. Десятилетиями Афганистан расколот. «Талибан» воюет против Исламской Республики, чтобы восстановить существовавший когда-то Исламский Эмират, где главное – законы шариата. Из-за этого в том числе и Совбез ООН, и другие страны, включая Россию, считают движение террористической организацией. И все-такие без поддержки населения страны талибы едва ли могли прийти к власти. Поэтому так важно для третьих стран оценивать происходящее со всех сторон.
Единым фронтом страны намерены противостоять трансграничной преступности и наркотрафику. Афганистан – основой мировой экспортер наркотиков, за последние годы производство запрещенных веществ в стране увеличилось в разы. И хоть одно из первых обещаний новой власти – борьба с производителями наркотиков, история помнит примеры, когда талибы получали миллионные доходы от дурмана.
Александр Лукашенко также напомнил: в октябре в Таджикистане пройдут учения ОДКБ. Их сценарий уже сейчас имеет смысл актуализировать.
В решении афганского вопроса, считает Александр Лукашенко, должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Как раз в сентябре лидеры ШОС и ОДКБ намерены провести уже очную встречу в Душанбе.
Главное, на чем настаивает Беларусь, позиция стран ОДКБ должна быть единой, сплоченной. Это главный принцип организации, по сути, для этого она и создавалась. До саммита в Душанбе остается три недели – и официальный Минск полагает, что того времени достаточно, чтобы подготовиться.
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко на саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане: Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации села в лужу
Ситуацию в Афганистане обсудили на саммите ОДКБ. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности прошла в онлайн-формате. В повестке всего один вопрос – как...
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