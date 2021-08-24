Лукашенко на саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане: Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации села в лужу

Источник материала: ОНТ

Ситуацию в Афганистане обсудили на саммите ОДКБ. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности прошла в онлайн-формате. В повестке всего один вопрос – как происходящее повлияет на безопасность государств Организации. Александр Лукашенко не исключает, что вывод американских войск из Афганистана (который и стал пусковым механизмом для нынешней ситуации) связан с планами – расширить присутствие НАТО в соседних странах, в том числе – в ОДКБ. Но это неприемлемо. Как недопустимо и отношение Европы к беженцам из Афганистана. К потокам из Сирии, Ирака и Ливии уже присоединились афганцы. Они движутся на запад, маршрут лежит и через Беларусь. Увы, уже есть примеры, как, вопреки призывам Еврокомиссии, Литва и Польша жестоко обращаются с мигрантам. Некоторые страны и вовсе склоняются к признанию «Талибана». На этом фоне ОДКБ предстоит обозначить свою единую позицию.





Вот уже вторую неделю за событиями в Афганистане следит весь мир. С тех пор, как глава страны сложил полномочия, а в Кабул вошел «Талибан», все мы увидели немало душераздирающих кадров. Тысячи афганцев оставляют дома, просят о помощи, погибают, цепляясь за шасси улетающих самолетов. И все громче слышны опасения, что радикально настроенные исламисты могут повлиять на безопасность и южно-азиатского региона, и всей планеты. При этом сами талибы уверяют, что их просто демонизируют, обещают амнистии и небывалые прежде свободы. И хоть Минск от Кабула отделяет почти пять тысяч километров, происходящее там уже гораздо ближе, чем кажется.

Наркотрафик, нелегальная миграция, усиление позиций террористических организаций – это, если хотите, ТОП-3 тем, вызывающих обеспокоенность у мировых лидеров по поводу ситуации в Афганистане. Нынешняя встреча Совета коллективной безопасности ОДКБ в графике глав государств не значилась, ее созвали оперативно. В первую очередь потому, что у ОДКБ с Афганистаном общая граница – посредством Таджикистана. Однако сегодня в саммите участвует и лидер Узбекистана, эта страна также граничит с Афганистаном. Не исключено, что Ташкент в свете последних событий решит возобновить свое членство в ОДКБ.

В экспертном сообществе это обсуждали в случае ухудшения обстановки в Кабуле. Преимущество участия в альянсе очевидно – лучше как раз-таки вместе, чем в одиночку.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни в коем случае нельзя пытаться отсидеться, что мы далеко. Не далеко. Наша планета небольшая и тесная, а мир обезумел. И не известно, что будет дальше. Поэтому Президент Путин прав, что лучше солидаризироваться и действовать вместе. Тогда наш голос (может быть, придется так, что и не только голос) будет слышен и виден».

Говоря о том, что Беларусь уже ощутила последствия афганских событий, Александр Лукашенко имеет в виду нарастающий миграционный кризис. Европейские чиновники призывают свои страны увеличить квоты на прием беженцев из Афганистана. На деле – европейская граница для них становится непреодолимой. Парадокс, но защищать права этих людей приходится стране, которую Европа же показательно в попрании свобод и обвиняет. Почувствуйте разницу.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Меркель вам обещала, всех примут. Что произошло после 2-3 суток. Через Беларусь несколько сотен афганцев пошли на Запад. Поляки отловили и под угрозой оружия выдавили их в Беларусь. Таким образом Польша устроила вооруженный конфликт, нарушив границу с Беларусью, уже двое суток они на границе без еды и воды под открытым небом. У нас 7 градусов ночью, мне нужно решать, что с ними делать. Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я, прежде всего, имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи».

История повторяется. В 90-е «Талибан» уже был у власти. Но 20 лет назад после терактов 11 сентября НАТО во главе с США атаковали позиции талибов в Афганистане и установили в стране переходное правительство. Все это время фактически Америка его и поддерживала. Нынешний президент США Джо Байден символично к 11 сентября решил полностью вывести войска из Афганистана. Талибы взяли столицу еще до этого срока.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам кажется, что, на первый взгляд, это гигантское поражение западной политики. Это действительно так, и, прежде всего, Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение их так называемых принципов демократии. Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ. Они создали проблемы, сейчас перекладывают решение этих проблем на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят».

Вряд ли Белый дом или Пентагон не предвидел, чем обернется вывод войск из Афганистана. Один из потенциальных мотивов – отвлечь внимание и ресурсы, прежде всего, России. Другой – под прикрытием этой рукотворной угрозы расширить присутствие контингента НАТО, в том числе в странах ОДКБ.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я абсолютно поддерживаю Президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего, над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России – для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию), попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы».

Население Афганистана превышает 37 миллионов жителей. По оценкам НАТО, в «Талибане» около 85 тысяч бойцов – да, это больше, чем прежде, но все же втрое меньше, чем было в рядах вооруженных сил страны. Десятилетиями Афганистан расколот. «Талибан» воюет против Исламской Республики, чтобы восстановить существовавший когда-то Исламский Эмират, где главное – законы шариата. Из-за этого в том числе и Совбез ООН, и другие страны, включая Россию, считают движение террористической организацией. И все-такие без поддержки населения страны талибы едва ли могли прийти к власти. Поэтому так важно для третьих стран оценивать происходящее со всех сторон.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы в Беларуси, может быть, не настолько глубоко видим ситуацию в Афганистане. Поэтому для нас важно услышать ваши мнения и оценки, на которые во многом мы будем также полагаться как союзники».

Единым фронтом страны намерены противостоять трансграничной преступности и наркотрафику. Афганистан – основой мировой экспортер наркотиков, за последние годы производство запрещенных веществ в стране увеличилось в разы. И хоть одно из первых обещаний новой власти – борьба с производителями наркотиков, история помнит примеры, когда талибы получали миллионные доходы от дурмана.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Учитывая определенную прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьезно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно».

Александр Лукашенко также напомнил: в октябре в Таджикистане пройдут учения ОДКБ. Их сценарий уже сейчас имеет смысл актуализировать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ».

В решении афганского вопроса, считает Александр Лукашенко, должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Как раз в сентябре лидеры ШОС и ОДКБ намерены провести уже очную встречу в Душанбе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана, возможно, следует провести совместное заседание по проблематике афганского урегулирования. Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса – хорошо. Не захотят – мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться. Не считаться с позицией ОДКБ-ШОС будет невозможно. Эта позиция будет важнее, нежели позиция западной коалиции».

Главное, на чем настаивает Беларусь, позиция стран ОДКБ должна быть единой, сплоченной. Это главный принцип организации, по сути, для этого она и создавалась. До саммита в Душанбе остается три недели – и официальный Минск полагает, что того времени достаточно, чтобы подготовиться.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram