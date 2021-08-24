ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь признана лидером среди европейских стран по IT-навыкам

24.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь признана лидером среди европейских стран по IT-навыкам

Облачные вычисления, разработка программного обеспечения, мобильные и веб-приложения. Беларусь – лидер среди европейских стран по IT-навыкам.

Рейтинг составила компания Coursera, мировой гегемон  в области онлайн-образования. Эта платформа объединила более 77 миллионов пользователей со всех континентов. Столь высокая позиция Беларуси – прежде всего, показатель высокого уровня знаний онлайн-слушателей. В европейском рейтинге  в категории «Технология» Беларусь на первом месте, а в мировом нас опережает только Япония. В глобальном реестре, который учитывает результаты по всем трем позициям –  «Бизнес», «Наука» и «Технологии», – Беларусь на высокой, 12-й строке.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Облачные вычисления, разработка программного обеспечения, мобильные и веб-приложения. Беларусь – лидер среди европейских стран по IT-навыкам. Рейтинг составила...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by