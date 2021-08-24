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Беларусь признана лидером среди европейских стран по IT-навыкам
Источник материала: ОНТ
Облачные вычисления, разработка программного обеспечения, мобильные и веб-приложения. Беларусь – лидер среди европейских стран по IT-навыкам.
Рейтинг составила компания Coursera, мировой гегемон в области онлайн-образования. Эта платформа объединила более 77 миллионов пользователей со всех континентов. Столь высокая позиция Беларуси – прежде всего, показатель высокого уровня знаний онлайн-слушателей. В европейском рейтинге в категории «Технология» Беларусь на первом месте, а в мировом нас опережает только Япония. В глобальном реестре, который учитывает результаты по всем трем позициям – «Бизнес», «Наука» и «Технологии», – Беларусь на высокой, 12-й строке.
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Облачные вычисления, разработка программного обеспечения, мобильные и веб-приложения. Беларусь – лидер среди европейских стран по IT-навыкам. Рейтинг составила...
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