Беларусь признана лидером среди европейских стран по IT-навыкам

Источник материала: ОНТ

Облачные вычисления, разработка программного обеспечения, мобильные и веб-приложения. Беларусь – лидер среди европейских стран по IT-навыкам.

Рейтинг составила компания Coursera, мировой гегемон в области онлайн-образования. Эта платформа объединила более 77 миллионов пользователей со всех континентов. Столь высокая позиция Беларуси – прежде всего, показатель высокого уровня знаний онлайн-слушателей. В европейском рейтинге в категории «Технология» Беларусь на первом месте, а в мировом нас опережает только Япония. В глобальном реестре, который учитывает результаты по всем трем позициям – «Бизнес», «Наука» и «Технологии», – Беларусь на высокой, 12-й строке.

Подписывайтесь на нас в Telegram