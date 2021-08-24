Источник материала: Myfin



​Media Ads Conference 2021: введение для новичков и тренды от Google и Яндекс

AMDG



Chief Visionary Officer AMDG Belarus Сергей Казак представил идеальный для новичков доклад — «Эволюция медийной рекламы». Поэтому тем, кто за полчаса хотел бы разобраться в запутанной паутине площадок, соцсетей, рекламодателей и аудиторий, рекомендуем посмотреть выступление целиком.

Из относительно новых трендов, которые приходят на рынок Беларуси, выделяются О2О и DMP-сегменты. О2О — это подход, при котором офлайн и онлайн целевая аудитория приносит прибыль бизнесу в онлайне или офлайне соответственно. И помимо известных на рынке MAC-ловушек, позволяющих собирать не персонализированные данные о реальных или потенциальных покупателях в местах продаж, не следует забывать и о возможности отслеживать офлайн-конверсии после рекламы в интернете.

Но значительным шагом вперед в развитии этого подхода стали DMP-сегменты. Это базы данных о покупателях, собранные сторонними бизнесами, чаще всего ритейлом или телеком-компаниями. Учитывая большое количество специфических для бизнесов-владельцев баз характеристик, можно сегментировать аудиторию разнообразнее, нежели в рекламных кабинетах.





Важным фактором работы с DMP можно считать возможность оцифровать влияние онлайн-рекламы на продажи в физических местах продаж. При этом влияние именно digital, т.к. сравнение идет с контрольной группой, которой рекламу не показывали. Именно такой кейс с белорусским брендом в России и продемонстрировал в своем выступлении Сергей Казак.

Яндекс

Аналитик Яндекса Денис Власюк показал новые цифры охвата инструментов этой компании в Беларуси: баннерную рекламу могут увидеть до 8,2 миллионов пользователей, видеорекламу — 5,2 миллиона, а аудиорекламу — 217 тысяч. При этом главную страницу Яндекса посещает около 1,8 миллиона беларусов.

Приоткрыта завеса над самыми конкурентными отраслями, которые тратят больше всего денег на рекламу в РСЯ. Первая тройка выглядит так: бытовая техника и электроника, автомобильная индустрия, продукты питания. В десятке также фарма, алкоголь, финансы, зоотовары, одежда и обувь, товары для дома и красоты. При этом средний CPM (стоимость за тысячу показов) больше 1 BYN в автомобильной, финансовой и фармацевтической индустриях.





Из новшеств медийной рекламы в Яндексе: возможность публиковать вертикальные рекламные ролики (9:16), баннеры в Яндекс.Навигаторе, а также усовершенствованная аналитика, среди метрик которой теперь можно отслеживать и влияние медийной рекламы на performance-показатели. Важной новинкой стал Яндекс.Взгляд, который с лета доступен и рекламодателям Беларуси. Это инструмент для digital-исследований, который позволяет не только оценить влияние медийной рекламы на желание аудитории купить, но и сравнивать свой бренд и продукты с конкурентами, анализировать рынок и поведение потребителей в широком смысле.

Google

Кирилл Винокуров и Сергей Вовк из Google рассказали, что в последний год путь пользователя к покупке стал гораздо сложнее, поэтому в одиночку маркетологам будет сложно проанализировать весь Customer Journey Map. Так, в среднем до момента выбора авто человек сталкивается с более 900 точек контакта! При этом 75% пользователей начинают свой путь к конверсии на одном девайсе и завершают на другом.

Изменилось представление Google и о воронке продаж. Теперь она превратилась в бесконечную восьмерку, на петлях которой пользователь исследует рынок и анализирует предложения. При этом к восьмерке он приходит только после триггерного события, например, появления необходимости что-то купить. И все это составляет пользовательский опыт, во время которого бренд постоянно контактирует с потенциальным потребителем.





Отдельно докладчики разъяснили, что же будет с таргетированной рекламой, когда Google Chrome, крупнейший браузер в мире, откажется от 3rd party cookies. Этот трендовый шаг не коснется 3rd party data — данных, доступ к которым предоставляет вам третья сторона. Сюда же входят и данные самого Google. А под запрет попадают типы cookies, которые хранятся в браузере самого пользователя.

Состоится полный отказ в 2023 году, поэтому у маркетологов еще есть время перевести аудитории 3rd party cookies в свою базу (1st party data).

Доступ к трансляции

Если вы хотите посмотреть Media Ads Conference 2021, то запись доступна по ссылке.

*Партнерский материал. ООО "Артокс Медиа" УНП 191445164