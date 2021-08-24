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Президентский урожай: с подворья Лукашенко собрали арбузы и дыни
24.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Топ Ган», «Бедуин», «Белорусский ранний» и другие. 45 тонн арбузов и дынь собрали сегодня на подворье Александра Лукашенко, передает «МИР 24».
Обычно президент лично участвует в сборе урожая, но не в этом году. Рабочие собрали ягоды без главы государства, который был занят на внеочередном саммите ОДКБ. Специалисты говорят, что в этом году урожай бахчевых в Беларуси богатый. Самая крупная ягода с президентского подворья весит больше 12 килограммов. Арбуз-великан – плод 30-летней работы белорусских селекционеров.
По распоряжению Александра Лукашенко, традиционно весь урожай бахчевых с президентского подворья пойдет на угощение – в детские дома и пожилым людям.
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Специалисты говорят, что в этом году урожай бахчевых в Беларуси богатый. Самая крупная ягода с президентского подворья весит больше 12 килограммов.
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