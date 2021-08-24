ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Область атмосферного давления накрыла страну

24.08.2021 07:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Область повышенного атмосферного давления продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси (на юге страны будут хозяйничать малоподвижные атмосферные фронты).

Область атмосферного давления накрыла страну

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном в южной части выпадут осадки, местами прогремят грозы. Во многих регионах Брестской и Гомельской областей ожидаются ливни.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +18..+20°C;
  • Гомель +17..+19°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +20..+22°C;
  • Минск +18..+20°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Область повышенного атмосферного давления продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси (на юге страны будут хозяйничать малоподвижные атмосферные фронты).
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентский урожай: с подворья Лукашенко собрали арбузы и дыни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by