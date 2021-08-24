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Область атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Область повышенного атмосферного давления продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси (на юге страны будут хозяйничать малоподвижные атмосферные фронты).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном в южной части выпадут осадки, местами прогремят грозы. Во многих регионах Брестской и Гомельской областей ожидаются ливни.
Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха:
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Область повышенного атмосферного давления продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси (на юге страны будут хозяйничать малоподвижные атмосферные фронты).
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