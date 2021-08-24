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В Минске «Шкода» сбила шестилетнюю девочку
Источник материала: Навiны
Шестилетняя девочка получила травмы в результате наезда на нее автомобиля.
По информации столичной ГАИ, ДТП произошло накануне вечером во дворе дома №52 по улице Шпилевского. 41-летний водитель на «Шкоде» сбил выбежавшую из-за припаркованных авто девочку.
Ребенок получил был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.
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Шестилетняя девочка получила травмы в результате наезда на нее автомобиля.
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