В Минске «Шкода» сбила шестилетнюю девочку

Шестилетняя девочка получила травмы в результате наезда на нее автомобиля.





По информации столичной ГАИ, ДТП произошло накануне вечером во дворе дома №52 по улице Шпилевского. 41-летний водитель на «Шкоде» сбил выбежавшую из-за припаркованных авто девочку.

Ребенок получил был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.