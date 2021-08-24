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Комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций создали в России

24.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разработка умещается в габариты четырех пачек сигарет

Модернизированный комплекс скрытого досмотра, позволяющий определять не только наличие опасных предметов и запрещенных веществ, но также и эмоции человека, представили на международном форуме "Армия-2021".

Комплекс для скрытого обнаружения опасных объектов (например, оружия) и запрещенных веществ в потоке людей был впервые представлен год назад на форуме "Армия-2020". "В течение года мы существенно доработали комплекс. Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и др.). Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен. Таким образом, повысить достоверность выявления злоумышленников", - рассказал ТАСС начальник научно-тематического центра "Т" АО "НПК "НИИДАР" (НИИДАР) Никита Бобков.

Кроме того, были значительно уменьшены массогабаритные характеристики комплекса - в 30 раз. "Приемная часть комплекса раньше размещалась в 19-дюймовый шкаф, теперь умещается в габариты четырех пачек сигарет", - отметил собеседник агентства.
 
 
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Разработка умещается в габариты четырех пачек сигарет
 
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