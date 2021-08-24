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Facebook даст возможность совершать аудио- и видеозвонки через основное приложение

24.08.2021 08:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У пользователей самой популярной в мире соцсети — Facebook — в скором времени появится возможность совершать аудио- и видеозвонки через основное приложение.

Facebook даст возможность совершать аудио- и видеозвонки через основное приложение
Фото pexels.com

Как пишет Bloomberg, специалисты соцсети уже приступили к тестированию.

Отметим, что ранее пользователи отправляли сообщения с телефонов только с помощью отдельного приложения Messenger. Теперь лишние движения делать не придется.

 

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У пользователей самой популярной в мире соцсети — Facebook — в скором времени появится возможность совершать аудио- и видеозвонки через основное приложение.
 
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