Пролонгация депозитов: в чем польза и риск для вкладчиков

Источник материала: Myfin



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Как работает пролонгация депозитов?

Каждый срочный вклад имеет свои условия. Начисление процентов может идти ежемесячно, еженедельно, в конце срока или как-то еще. По одним депозитам можно снимать начисленные проценты, по другим – нет. Проценты могут зачисляться на отдельный счет.

Но при пролонгации все оставшиеся у банка проценты добавляются к основной сумме вклада, и расчет процентов следующего периода идет уже от этой общей величины. Все также, как при капитализации процентов.

При пролонгации новый депозитный срок обычно начинается на следующий день после окончания предыдущего периода.

Какой бывает пролонгация депозитов?

Пролонгация банковских вкладов определяется параметрами депозитного договора. Но все случаи пролонгации можно разделить на автоматические и по согласованию с клиентом.

При автоматической пролонгации, вклад остается в банке еще на один период. Если клиент не забрал вклад в последний день по договору или не заявил заранее о намерении их забрать.

Пролонгация по согласованию действует только, если клиент заявил о желании оставить деньги еще на один срок.

Условия договора после пролонгации могут меняться! Иногда это становится проблемой для не разобравшихся в договоре клиентов.

Банк может оставить деньги по предыдущей ставке.

Банк может применить ставку, которая действует по данному кредиту в момент пролонгации. Тогда процент растет или падает, а прочие условия обычно сохраняются неизменными.

Для сравнения: изменить процент в течение срока депозита можно только, если применяется плавающая ставка, например, привязанная к ставке рефинансирования и так далее.

Пролонгация редко бывает бесконечной. Чаще применяется заранее известное число пролонгаций. Сейчас белорусские банки предлагают по краткосрочным вкладам до 9 пролонгаций, по вкладам на больший срок – 1-2 пролонгации. Потом условия невостребованного клиентом депозита меняются на условия вклада до востребования. Это значит бессрочное хранение и минимальную ставку, которая не компенсирует даже текущую инфляцию, к примеру – 0,5% или 0,01%.

В чем польза и риск пролонгации для клиент?

Польза пролонгации в возможности перезаключать депозитный договор на выходных условиях. Если пролонгация автоматическая, то клиенту не нужно волноваться, что его вклад переведут на ставку до востребования.

Возможный вред пролонгации в пропуске срока. Если она автоматическая, а вклад безотзывный, то клиент не сможет снять деньги пока не закончится новый период. Если пролонгация неавтоматическая, а вкладчик не заявил согласие на пролонгацию, то его деньги переведут во клад до востребования под минимальный процент.

Какие вклады с пролонгацией предлагают сейчас банки?

Ставки по депозитам во всех валютах заметно выросли за последние месяцы. Однако пролонгация доступна не по всем вкладам, а там, где она есть, действуют какие-то ограничения. Из 126-ти вкладов на нашем портале возможность пролонгации обозначена только у 15-ти.

Банк, депозит Ставки бел. руб. росс. руб. евро долл. Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 17,3% - 18,95% 6,5% - 9% 2,3% - 3,1% 2,4% - 3,5% Банк Решение, Online-стратегия 16,3% - 16,9% -

1% - 1,5% 1,3% - 2,1% Франсабанк, Результативный отзывный 12% - 17,3% 6,2% - 7,2% 1,5% - 2,65% 2,5% - 4,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад(безотзывный) 17% - 20,5% 6% - 8% 1,5% - 2,25% 2% - 2,5% Белагропромбанк, Плюс к лету 16,5% - 18,25% 5% - 6,5% 1,5% - 3,65% 2% - 3,7% Беларусбанк, Беларусбанк-онл@йн (отзывный) 11,5% - 14,5% 4,1% - 4,25% 1,15% - 2,65% 1,85% - 4,1% Цептер Банк, Цептер Аккорд -

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1,20% 1,70% Банк Дабрабыт, Цудоўны онлайн 17% 5,20% 1,30% 1,40% Банк Дабрабыт, Добры месяц онлайн 17,20% 5,20% 1,30% 1,40% Банк Дабрабыт, Добры месяц 17,20% 5,20% 1,30% 1,40% Банк Дабрабыт, На мару онлайн 13% 3,25% 0,50% 0,75% МТБанк, Актуальный отзывный -

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0,50% 0,75% Технобанк, Интернет-депозит е-Спринт (отзывный) -

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0,30% 0,75% Приорбанк, Пять звёзд: Скала (безотзывный) 13,5% - 16% -

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0,01% Приорбанк, Электронный депозит Выше.net 11% -

0,01% 0,01%

Но даже если вы выбрали один из этих продуктов возможность и условия пролонгации следует уточнять в банке непосредственно перед оформлением договора.

Примеры вкладов пролонгацией

Рассмотрим, как работает пролонгация на конкретных примерах.



Фото: Myfin.by



Это один из вкладов с выбором валюты вложения и максимальной на данный момент ставкой для вкладов, которые можно продлевать.

Ставки в белорусских рублях колеблются от 17% до 19%, в российских рублях - от 6% до 8%, в евро - от 1,5% до 2,25%, в долларах - от 2% до 2,5% в зависимости от сроков размещения.

Вклад можно пополнять в течение срока до максимальной суммы. Но есть ограничения на пополнение в последние месяцы. Максимальная сумма определена – 5 000 000 белорусских рублей.

По этому депозиту предусмотрена только автопролонгация на 2 месяца. Это будет выгодно, если ставка по вашему договору будет максимальной на момент его окончания.

Кстати от автопролонгации можно отказаться в банке или через приложения удаленного доступа.

Фото: Myfin.by

Еще один мультивалютный вклад с высокими максимальными ставками и возможностью пролонгации. Но и здесь все не так просто.

Ставки тоже определяются сроком вложения. Например, в рублях они будут от 17,3% до 18,95%, в российских рублях - от 6,5% до 9%, в евро - от 2,3% до 3%, а в долларах - от 2,4 до 3,5% годовых. Ставки фиксированные, то есть они будут работать весь срок вложения.

Но этот депозит продлевают только при сроке в 35 дней и по ставке, которая будет действовать на момент переоформления. Пролонгация автоматическая, но не более 9 раз.

В данном случае выгоднее заключить договор на 13 месяцев под 18,9%, чем продлевать договор на 35 дней под 17,3%.

Вывод

Пролонгация вклада – «обоюдоострое оружие». Она полезна клиенту, которой открыл депозит на выгодных условиях, с высокими ставками. Вклад на короткий срок с пролонгацией будет даже выгодней долгосрочного вклада на больший срок, если их проценты равны или почти равны. Потому что краткосрочный депозит можно вернуть после окончания каждого срока, или оставить, если условия по-прежнему выгодны. А долгосрочный депозит с высокой ставкой вы вряд ли снимете раньше времени, потому что такие вклады обычно безотзывные.

Но если действует автоматическая пролонгация, то важно следить за сроками, чтоб не оставить деньги на лишний период.

Не стоит надеяться, что вы откроете депозит в момент максимального повышения ставок и всегда будет получать максимальный процент. Банки считают свою выгоду лучше большинства клиентов, скорее всего, в договоре будет пункт о пересмотре ставки по текущему уровню.

Полезный совет – если вы не уверены, что вам нужна автоматическая пролонгация, заранее откажитесь от этой услуги. Некоторые банки позволяют сделать это через интернет-банк или мобильное приложение, где-то понадобится прямое обращение. Но банк не сможет переоформлять деньги, если вы заявили о своем несогласии.