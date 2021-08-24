В Минске на Партизанском проспекте мотоциклист сбил нетрезвого пешехода 

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте мотоциклист сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 23 августа около 21.40 водитель мотоцикла "Хонда" двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Кабушкина. Вблизи дома №80 он совершил наезд на 30-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход находился в состоянии опьянения.





В результате инцидента оба участника ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.





На месте работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.





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Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, - по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода - на перекрестке по линии тротуаров или обочин).-0-