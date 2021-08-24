Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском дворе легковушка сбила шестилетнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 23 августа около 20:00. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля "Шкода", двигаясь во дворе дома №52 по улице Шпилевского, совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы. Девочка доставлена в медицинское учреждение.





На месте происшествия работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минском дворе легковушка сбила шестилетнюю девочку По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля "Шкода", двигаясь во дворе дома №52 по улице Шпилевского, совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая...

"Уважаемые водители, будьте внимательны и предусмотрительны. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. Уважаемые родители, напомните своим детям о необходимости убедиться в своей безопасности перед выходом на проезжую часть. Малолетним детям особенно опасно находиться на улице - с ними всегда должны быть взрослые. Необходимо следить, чтобы дети не выбегали на дорогу, а также не играли и не бегали рядом с проезжей частью", - дополнили в ГАИ.-0-