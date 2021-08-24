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Столичный бизнес-центр с офисами остался без электричества. Возможная причина — неуплата «коммуналки»

24.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера в минском бизнес-центре Ocean на проспекте Дзержинского в обед резко пропал свет во всем комплексе. Без него остались десятки офисов, тренажерный зал, фуд-корт и супермаркет. Возможная причина — собственники просрочили коммунальные платежи, пишет Онлайнер.

— Около 14:00 пропало электричество во всем центре. Мы начали выяснять, в чем дело. В товариществе собственников сказали, что произошла авария и неполадки сейчас устраняют. Мы в этом усомнились: если бы действительно была какая-то серьезная поломка, свет бы отсутствовал и в соседних зданиях, но проблемы возникли только у нас. В Энергосбыте удалось узнать, что электричество отключили за неуплату. Из-за чего собственники просрочили платежи, нам не говорят. Когда все восстановят, тоже. Народ массово уходит из офисов, так как работа, по сути, остановилась, — говорит сотрудник одной из компаний, которая арендует офис в БЦ Ocean.

В товариществе собственников бизнес-центра отказались комментировать инцидент. Сказали только, что свет должен появиться сегодня.
 
 
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Вчера в минском бизнес-центре Ocean на проспекте Дзержинского в обед резко пропал свет во всем комплексе. Без него остались десятки офисов, тренажерный зал, фуд-корт и...
 
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