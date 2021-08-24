В Киеве открылся саммит "Крымской платформы", в котором участвуют делегации из более чем 40 стран и международных организаций. "Крымской платформе" в Украине уделяют огромное значение.





рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова: О том, что она из себя представляет, в чем ее суть и каковы задачи, в беседе с Oxu.Azпервый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова:





"Мы в министерстве подходили к этому стратегически и некоторое время назад разработали внешнеполитическую стратегию деоккупации Крыма, которая затем была передана, в том числе, и в Раду национальной обороны и безопасности Украины (РНБО). И этот орган утвердил всю стратегию.

В этом документе мы руководствовались тем, что перед страной стоит задача, конечной целью которой является деоккупация Крыма. И очевидно, чтобы этого добиться нам необходимо решить множество вопросов. Мы также исходили из необходимости создания некой координационной, диалоговой площадки по вопросам Крыма. По сути, "Крымская платформа" стоит на "трех китах": стратегическое видение, консолидация и синергия. Стратегическое видение - это то, что изложено в материалах РНБО, а там есть открытая и закрытая части. Вокруг этого нам надо строить тактическую работу в рамках политико-дипломатической борьбы. Самое важное - это удерживать тему Крыма в международной повестке дня. И мы понимали, что Российская Федерация могла применить все свои инструменты для того, чтобы этот формат не состоялся. Теперь о консолидации.













Архитектура "Крымской платформы" предусматривает большое количество стейкхолдеров - заинтересованных сторон. Это главы государств, первых лиц, которых мы пригласили на саммит 23 августа. По сути, должна быть консолидирована позиция стран, которые не признают нынешний статус Крыма. Помимо уровня глав государств будет уровень министерств иностранных дел. У нас планируется сформировать политический директорат, который будет отвечать за дальнейшую политическую координацию "Крымской платформы". Мы хотим создать сеть представителей в министерствах иностранных дел других стран, чтобы наладить и координировать системную работу по вопросу Крыма. Существует пять приоритетов: политика непризнания, политика безопасности, экология, экономика и санкции.





Мы считаем, что не только Украина, но и международное сообщество должно акцентировать на этом свое внимание. Нарушение норм международного права, безопасности, которое случилось в 2014 году, касается не только Украины, но и многих других государств, не только черноморских. Мы приглашаем наших партнеров присоединиться к платформе для того, чтобы совместными усилиями искать ответы на вопросы. Архитектура "Крымской платформы" как раз и должна создать некий эффект синергии, что позволить выполнить все наши тактические задачи. Продолжая тему, отмечу, что будет еще парламентский уровень. В конце 2020 года в Верховной Раде была зарегистрирована межфракционная группа "Крымская платформа". У нее две задачи. Первая - внутренняя. Это координация по пакетам законов, связанных платформой. Например, речь идет о пакетах законов об экономической зоне, об усилении санкций, о политических узниках, о крымско-татарском народе, его будущем и статусе как коренного и т.д. Второй аспект - внешний.





Речь идет о задействовании групп дружбы и парламентских ассамблей, в первую очередь ОБСЕ, Совета Европы и НАТО. Мы считаем, что это позволит нам увеличить дискурс Крыма, не только на уровне нот и заявлений Министерства иностранных дел. Не менее важен и экспертный уровень. Здесь мы видим большие перспективы сотрудничества, в том числе и с азербайджанскими исследовательскими и научными центрами.





Ведь тема Карабаха для нас интересна: как трансформировалась политико-дипломатическая рамка в вопросе борьбы за освобождение Карабаха. Украинские эксперты обсуждают азербайджанский опыт. "Крымская платформа" позволяет обсудить все сценарии, но на сегодняшний день, подчеркну, мы говорим только о политико-дипломатическом реагировании. Нам необходима качественная аналитика, рекомендации, которые эксперты могут нарабатывать. Мы хотим, чтобы тема Крыма шла в столицы других стран, в том числе и Баку и дискутировалась на разных уровнях – официальном, и неофициальном", - отметила она.







