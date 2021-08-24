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"Бавария" побила рекорд "Реала" - забила в 74-м матче подряд

24.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Бавария" обыграла "Кельн" (3:2) во 2-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы продлили голевую серию во всех турнирах до 74 матчей.



Таким образом, "Бавария" побила рекорд "Реала" среди клубов Топ-5 лиг Европы. В сезоне-2016/17 мадридцы забивали на протяжении 73 игр подряд (всего - 200 мячей).

"Бавария" за последние 74 матча забила 214 голов. Больше всего мячей на этом отрезке на счету Роберта Левандовского - 72.

Последний раз мюнхенский клуб не смог поразить чужие ворота 9 февраля 2020 года - в матче Бундеслиги с "РБ Лейпциг" (0:0).
 
 
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"Бавария" обыграла "Кельн" (3:2) во 2-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы продлили голевую серию во всех турнирах до 74 матчей.
 
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