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"Бавария" побила рекорд "Реала" - забила в 74-м матче подряд
Источник материала: Партизан
"Бавария" обыграла "Кельн" (3:2) во 2-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы продлили голевую серию во всех турнирах до 74 матчей.
Таким образом, "Бавария" побила рекорд "Реала" среди клубов Топ-5 лиг Европы. В сезоне-2016/17 мадридцы забивали на протяжении 73 игр подряд (всего - 200 мячей).
"Бавария" за последние 74 матча забила 214 голов. Больше всего мячей на этом отрезке на счету Роберта Левандовского - 72.
Последний раз мюнхенский клуб не смог поразить чужие ворота 9 февраля 2020 года - в матче Бундеслиги с "РБ Лейпциг" (0:0).
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"Бавария" обыграла "Кельн" (3:2) во 2-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы продлили голевую серию во всех турнирах до 74 матчей.
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