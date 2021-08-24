"Бавария" побила рекорд "Реала" - забила в 74-м матче подряд









Таким образом, "Бавария" побила рекорд "Реала" среди клубов Топ-5 лиг Европы. В сезоне-2016/17 мадридцы забивали на протяжении 73 игр подряд (всего - 200 мячей).





"Бавария" за последние 74 матча забила 214 голов. Больше всего мячей на этом отрезке на счету Роберта Левандовского - 72.





Последний раз мюнхенский клуб не смог поразить чужие ворота 9 февраля 2020 года - в матче Бундеслиги с "РБ Лейпциг" (0:0).



