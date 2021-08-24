высказала академический директор BEROC Катерина Борнукова. Такое мнение в интервью Thinktanks.byакадемический директор BEROC





- Какую роль сыграет выделение нашей стране заимствований от Международной валютного фонда?





- Надо понимать в первую очередь, что нам дали не деньги, а права заимствования. Потому что SDR – это ценная бумага, которую выпускает МВФ. Она хоть и имеет привязку к корзине валют , но свободно не торгуется. Теоретически эти бумаги можно превратить в кредит МВФ, но не автоматически, придется договариваться об этом с МВФ.





Также SDR можно использовать для выплат по внешнему долгу. Но для этого надо договориться со страной-кредитором, чтобы она приняла эти бумаги вместо денег. Можно также договориться с какой-то страной провести операцию по обмену SDR на деньги. В любом случае, придется найти страну, которая согласится взять SDR у Беларуси.





- Зачем эти бумаги могут понадобиться другой стране?





- Возможно, она захочет нарастить свои золотовалютные резервы. Чем полезен SDR? Тем, что он считается золотовалютным активом…





- Но ведь он практически неликвидный?





- В ЗВР есть много всего неликвидного, те же золотые слитки, на фоне которых так любят гордо фотографироваться. Сам факт, что через месяц Нацбанк сможет отчитаться о росте золотовалютных резервов имеет значение. В ситуации Беларуси это будет сигнал, что происходит определенная финансовая стабилизация.





- Таким образом, это решение в нашей ситуации имеет скорее символическое, чем практическое значение?





- Скажем так. Для того, чтобы какое-то государство захотело принимать у Беларуси SDR в качестве оплаты внешнего долга, оно должно быть хорошо настроено по отношению к Минску. Это доллары легко поменять на евро, даже паспорт никто не спросит. Со специальными правами заимствования так не получится.





МВФ раздал эти ресурсы всем как знак доброй воли, в надежде, что развитые страны выкупят часть у развивающихся, и это им поможет справиться с экономическими последствиями пандемии. Отчасти этот расчет был сделан на благосклонное отношение развитых стран к развивающимся.





Для Беларуси зачисление этой помощи в резерв сводит ситуацию к выплате госдолга России и Китаю. Если раньше, когда не хватало денег на выплаты госдолга, приходилось просить новый кредит на рефинансирование долгов, теперь можно сказать России – у вас там в ЗВР несколько сотен миллиардов лежит, нам бы меньше миллиарда на валюту поменять, вам это погоды не сделает, а нам будет проще с вами рассчитаться. Возможно, о таком варианте будет проще договориться, чем о выдаче нового кредита.





- И все же, как это решение МВФ согласуется с санкциями, которые в последнее время вводят в отношении Беларуси западные страны?





- Санкции накладывают США и ЕС, а деньги дает МВФ, это все же разные вещи. И это происходит в достаточно автоматическом режиме, в рамках бюрократического решения раздать деньги всем.





- Но несколько стран все же были исключены из списка получателей.





- Эти страны, где большинство стран-членов МВФ не признает текущее правительство. К правительству Беларуси, очевидно, такого отношения нет. Нацбанк и Минфин по-прежнему участвуют во встречах Фонда, значит, можно говорить о том, правительство Беларуси им признается.





- Если вернуться к символическому значению выдачи этих средств, можно ли ожидать, что оно поможет частично или полностью вернуть доверие населения к действиям экономических властей и к стабильности банковской системы?





- В плане менеджмента ожиданий это очень большая поддержка. Особенно на фоне ряда позитивных тенденций – ВВП растет, экспорт тоже, курс укрепляется, а теперь еще и ЗВР увеличатся. Сама новость о выделении кредита МВФ может быть воспринята как позитивное событие, которое изменит потребительское поведение. Но в апреле этого года уже была похожая ситуация, тогда и стало очевидно, что доверие возвращается лишь до следующих плохих новостей . Весенние ожидания положительных тенденций в экономике закончились с арестом журналистов крупнейшего портала и посадкой самолета Ryanair.





- До сих пор негативные ожидания выражались в том, что люди выносили деньги из банков. Осталось ли еще, что оттуда выносить?





- Очевидно, что люди, которые в принципе задумывались о судьбе депозитов, успели снять уже давно. Поскольку прошло уже больше года, успели снять даже безотзывные валютные депозиты. Так что остается не так уж много, и в основном это деньги пассивных вкладчиков, не склонных корректировать свое поведение.



