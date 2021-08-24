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Назад в будущее. 24 августа год назад в трех фото: Еще один красивый вечер и красно-зеленая вывеска «За Беларусь» – в самом центре протестов

24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

Год назад продолжали поступать сообщения о давлении на лидеров стачечных комитетах и активистов в регионах. В Солигорске задержали сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна.

Назад в будущее. 24 августа год назад в трех фото: Еще один красивый вечер и красно-зеленая вывеска «За Беларусь» – в самом центре протестов

В Гродно с угрозами в свой адрес столкнулась активистка стачкома «Гроднопромстроя» Юлия Сливко:

— Мне позвонили со скрытого номера и сказали: «Если ты не заткнешься, имей в виду — твой сын гуляет по улице. Мало ли, что ему может прилететь на голову».


Назад в будущее. 24 августа год назад в трех фото: Еще один красивый вечер и красно-зеленая вывеска «За Беларусь» – в самом центре протестов

Фото тут и далее Игоря Мелешко

Вечером того дня в Минске сотни человек пришли на площадь Независимости. Люди подходили к «свободному микрофону», чтобы высказаться. Тогда на площади были задержаны несколько человек, за происходящим следили «тихари».


Назад в будущее. 24 августа год назад в трех фото: Еще один красивый вечер и красно-зеленая вывеска «За Беларусь» – в самом центре протестов

На площади Независимости сторонников перемен ждал «сюрприз» от властей — на фасаде университета имени Максима Танка появилась красно-зеленая вывеска «За Беларусь».

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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