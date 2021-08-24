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Назад в будущее. 24 августа год назад в трех фото: Еще один красивый вечер и красно-зеленая вывеска «За Беларусь» – в самом центре протестов
24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.
Год назад продолжали поступать сообщения о давлении на лидеров стачечных комитетах и активистов в регионах. В Солигорске
В Гродно с угрозами в свой адрес столкнулась активистка стачкома «Гроднопромстроя» Юлия Сливко:
— Мне позвонили со скрытого номера и сказали: «Если ты не заткнешься, имей в виду — твой сын гуляет по улице. Мало ли, что ему может прилететь на голову».
Фото тут и далее Игоря Мелешко
Вечером того дня в Минске
На площади Независимости сторонников перемен ждал «сюрприз» от властей — на фасаде университета имени Максима Танка появилась красно-зеленая вывеска «За Беларусь».
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Назад в будущее. 24 августа год назад в трех фото: Еще один красивый вечер и красно-зеленая вывеска «За Беларусь» – в самом центре протестов
Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.
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