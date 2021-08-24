Эксперт: СК вместо независимого расследования занимается политическим сыском

В Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси подчеркивают, что репрессии в отношении протестующих со стороны правящего режима применяются по четкой схеме, являясь продуманной политикой.



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«Один и тот же образец преступного поведения методически повторяется официальными властями, начиная со старта президентской кампании и по сегодняшний день», — приводит dw.com мнение Виктории Федоровой, руководителя правозащитной организации «Правовая инициатива».

Это происходит, по ее словам, на всех государственных уровнях. Проанализированные Комитетом цитаты, документы и публичная информация показывают, что на уровне исполнительной, законодательной, судебной властей, прокуратуры и госСМИ существование такой политики не отрицается.

В качестве примера правозащитница приводит заявление Лукашенко о том, что он сам лично отдавал приказы по подавлению протестов.

Сюда она относит и слова министра обороны о готовности применять армию против своих граждан, и озвученные министром иностранных дел угрозы гражданскому обществу в том случае, если санкции против Беларуси будут ужесточать. С подачи Министерства юстиции идет массовая ликвидация общественных объединений через судебные органы, а Министерство информации принимает участие в уничтожении независимых СМИ.

«Следственный комитет вместо того, чтобы осуществлять независимые расследования, занимается политическим сыском, полностью игнорируя другую сторону», — подчеркивает Федорова.

В качестве примера она привела 4691 уголовное дело в связи с протестами и ни одного уголовного дела на силовиков по фактам пыток.

Парламент, приняв ряд законов с 2020 года, лишь легитимизировал все действия властей по усилению давления на инакомыслящих, отметила правозащитница.

А судебная власть, помимо конвейера приговоров за участие в массовых мероприятиях и выражение мнения, не реагирует на заявления о пытках, которые делают политзаключенные во время судебных заседаний.

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