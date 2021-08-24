Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Независимой газеты»

Санкции могут спровоцировать обострение политического кризиса

Санкции как внешний фактор давления на режим сами по себе не приведут к политическому транзиту. Однако они могут способствовать обострению внутриполитического кризиса и уже осенью спровоцировать забастовки на предприятиях.

С начала июня белорусские власти организовали рукотворный миграционный кризис на границе со странами ЕС. Лукашенко таким своеобразным методом шантажа рассчитывает добиться начала переговоров с его правительством и признания его как президента со стороны европейских соседей. Провокации с участием военных и угрозы «начать третью мировую войну» имеют обратный эффект.

Конституционный референдум

Стратегически для Кремля Беларусь потеряна. Работа только с одним центром силы привела к резкому падению уровня доверия к России со стороны белорусского общества. В Москве не понимают глубинных трансформаций, которые протекают в стране. Восстановить репутацию, особенно вернуть доверие молодежи, практически невозможно.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко разрушает белорусскую государственность Ожидаемый транзит власти лишь частично позволит разрешить политический кризис в стране.