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Лукашенко разрушает белорусскую государственность
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Санкции могут спровоцировать обострение политического кризиса
Александр Лукашенко в 90-е годы смог умело расставить приоритеты и, используя советский индустриальный фундамент, добился определенных успехов на внутреннем политическом поле. Модель консервации старых порядков не предусматривала модернизации и обновления. Опора на рабочих промышленных государственных предприятий в постиндустриальном обществе оказалась ошибочной. Внешняя политика Лукашенко выгодно отличалась от внутренней. Лавируя между интересами Востока и Запада, между обещаниями интеграции с Россией и обещаниями коллективному Западу саботировать интеграционные процессы, Лукашенко играл на слабостях и интересах обеих сторон, собирая с них дивиденды. Запад многие годы закрывал глаза на явные нарушения прав человека и нечестные выборы, оставляя доступ к своим рынкам и финансовым инструментам, а Россия щедро спонсировала экономику Беларуси собственным рынком, кредитами, дешевым газом и нефтью.
Президентские выборы, состоявшиеся 9 августа 2020 года, не были признаны на Западе. Формализм и мягкость санкционного давления на белорусский режим в первые месяцы после выборов стали вызывать слишком много вопросов к элитам европейских демократий. Весной текущего года европейские страны уже готовы были торговаться с Лукашенко. Тем более что практика обмена заключенных на снятие санкций и разморозку отношений уже имелась. Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске стал тем детонатором, который вернул белорусскую тему в поле зрения западных политиков.
24 июня Совет Европейского союза ввел секторальные экономические санкции, которые на практике имеют много исключений. 9 августа новые санкции объявили США, Канада и Великобритания. Очередной санкционный пакет со стороны западных стран стал самым сильным и затронул отдельные сектора экономики. Новые санкции в отношении Беларуси фактически завершили эпоху политического лавирования Лукашенко между Востоком и Западом. Закончился период «многовекторности», который использовался Минском как инструмент вытягивания финансовых ресурсов из Москвы.
Реальные экономические последствия от санкций начнут ощущаться примерно в декабре 2021 года. Оценить эффективность принятых мер пока сложно, но оценка потерь может составлять до 10% ВВП страны. Беларусь оказалась отрезана от возможности кредитоваться на Западе. Наиболее чувствительные санкции могут возникнуть в отношении предприятия «Беларуськалий», которое дает около 6% поступлений в бюджет. Для российских инвесторов и банков также возникают существенные риски вкладываться в белорусские государственные облигации. Не исключено, что такие сделки могут навлечь санкции на их покупателей.
Стоить обратить внимание на включение в санкционный список ЕС и Великобритании российского гражданина Михаила Гуцериева. Это важный сигнал российской политической и бизнес-элите воздерживаться от любых контактов с Лукашенко. Белорусский политический кризис создал сложности и для Китая, заинтересованного в безопасности и стабильности транзита грузов по Шелковому пути.
Санкции как внешний фактор давления на режим сами по себе не приведут к политическому транзиту. Однако они могут способствовать обострению внутриполитического кризиса и уже осенью спровоцировать забастовки на предприятиях.
Масштаб будет зависеть от готовности общества к сопротивлению системе. По итогам событий прошлого года работы лишились несколько тысяч нелояльных сотрудников и государственных служащих. Дефицит кадров вынудил ввести запрет на увольнение узкопрофильных специалистов. На предприятиях усилилась государственная пропаганда. На крупных заводах разрешили пользоваться только кнопочными телефонами и запретили обсуждать политические темы.
В ответ на санкции белорусские власти запустили маховик политических репрессий против гражданского общества, некоммерческих организаций и медиа. Под раздачу попали не только прозападные структуры, но и пророссийские. Власти за год ужесточили законодательство, расширили возможности для введения чрезвычайного и военного положения в случае реальных угроз. Стоит ожидать репрессий в отношении европейских и американских компаний на белорусском рынке.
С одной стороны, введение секторальных экономических санкций кажется большим подарком для России. Однако, с другой стороны, интеграция с государством с нелегитимной верховной властью может нести в себе непредсказуемые последствия. Не нужно тешить себя иллюзиями, что слабый Лукашенко способен пойти на уступки и подписать «дорожные карты» по углублению интеграции ради сохранения своей власти. Такие решения нанесут колоссальный урон российско-белорусским отношениям, повлекут более жесткие санкции против России. Неизбежно возникнут антироссийские настроения внутри Беларуси и белорусской диаспоры по всему миру.
С начала июня белорусские власти организовали рукотворный миграционный кризис на границе со странами ЕС. Лукашенко таким своеобразным методом шантажа рассчитывает добиться начала переговоров с его правительством и признания его как президента со стороны европейских соседей. Провокации с участием военных и угрозы «начать третью мировую войну» имеют обратный эффект.
Конституционный референдум
На повестке дня освобождение политических заключенных и уход Лукашенко из политики. Добровольно отказываться от власти он не спешит, но готовит подушку безопасности для себя и ближайшего окружения. Некоторые члены его семьи уже вынуждены были уехать учиться в Москву.
Одним из возможных вариантов разрешения политического кризиса является проведение референдума по изменению Конституции, о чем регулярно напоминают из Кремля. Об этом говорят уже год, но процесс затянулся. Сформированная Лукашенко конституционная комиссия состоит только из провластных экспертов и чиновников. Представленный от них проект Основного закона наряду с президентом и двухпалатным парламентом предусматривает появление нового высшего органа власти – Всебелорусского народного собрания, которое будет иметь неограниченные полномочия. Обществу хотят подсунуть вариант монархии, где генеральный секретарь будет вправе отправлять в отставку избранного президента и решать вопрос о легитимности выборов. Лукашенко хочет хитро уйти, но при этом остаться самым главным начальником. Он больше никогда не согласится играть во всенародные выборы. Такая модель создает угрозу двоевластия и не является устойчивой системой.
Внесение на референдум только одного проекта Конституции лишь усугубит текущий политический кризис. Граждане в таком случае будут выбирать между двумя конституциями, предложенными Лукашенко: действующей и новой.
Компромиссным видится сценарий вынесения на референдум альтернативных проектов Основного закона, подготовленного при участии широкой гражданской коалиции. Однако в текущей ситуации общество в первую очередь ожидает новых президентских и парламентских выборов. Готовить новую Конституцию должен обновленный профессиональный парламент.
Кремль, вероятно подаривший Лукашенко идею конституционного референдума, и коллективный Запад в лице ОБСЕ могли бы стать гарантом проведения новых президентских выборов, а также прозрачного конституционного референдума. В таком случае можно создать механизм мягкого транзита, заложив в переходные положения Конституции проведение новых президентских и парламентских выборов. В ином случае республика вполне может скатиться в режим горячей фазы полноценной гражданской войны. Москва, признав итоги президентских выборов 2020 года, частично взяла на себя и ответственность за происходящее в стране. Санкционное давление со стороны коллективного Запада будет только усиливаться. Россия прямо или косвенно вынуждена будет компенсировать Лукашенко выпадающие доходы.
Стратегически для Кремля Беларусь потеряна. Работа только с одним центром силы привела к резкому падению уровня доверия к России со стороны белорусского общества. В Москве не понимают глубинных трансформаций, которые протекают в стране. Восстановить репутацию, особенно вернуть доверие молодежи, практически невозможно.
Ожидаемый транзит власти лишь частично позволит разрешить политический кризис. В Беларуси сформировался коллективный Лукашенко. Это особый тип мышления и действия чиновников всех уровней. После смены руководителя в стране остро возникнет дефицит профессиональных кадров. Беларусь подошла к черте, за которой может возникнуть потеря государственности. За три десятилетия в стране не был сформирован средний класс и не возникла сильная национальная элита, способная защитить государство от внутренних и внешних угроз. Ближайшие шесть месяцев сулят много неожиданных событий, которые могут иметь историческое значение.
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Ожидаемый транзит власти лишь частично позволит разрешить политический кризис в стране.
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