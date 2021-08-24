Власти хотят ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов

Источник материала: Салiдарнасць

Членами БАЖ являются более 1 300 медиаспециалистов по всей Беларуси. Все 25 лет существования Белорусская ассоциация журналистов активно способствовала журналистам реализовывать свои профессиональные интересы и возможности, напоминает baj.by .





После президентских выборов 2020 года белорусские медиа столкнулись с небывалой ранее волной репрессий против редакций и журналистов. Более полутысячи задержаний, сотни административных арестов и штрафов, десятки уголовных дел и водворения журналистов в СИЗО.

Практически все общественно-политические медиа в Беларуси столкнулись с репрессиями, штрафами, обысками или вовсе вынуждены были прекратить работу.

Новая волна репрессий прокатилась по медиа в июле 2021 года. За десять дней силовики провели более 70 обысков в редакциях и домах журналистов. Десятки журналистов находятся под стражей по уголовным делам.

На фоне этого белорусские власти начали процесс ликвидации общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов». Белорусская ассоциация журналистов согласно Уставу — это добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют её развитию.

Членами БАЖ являются более 1300 медиаспециалистов по всей Беларуси. Все 25 лет существования Белорусская ассоциация журналистов активно способствовала журналистам реализовывать свои профессиональные интересы и возможности.

В 2004 г. Европейский парламент удостоил БАЖ премии им. Сахарова «За свободу мысли».

В 2011 г. Атлантический Совет США наградил БАЖ «Премией Свободы Атлантического Совета».

В 2020 БАЖ получил награду правительств Канады и Великобритании за свободу СМИ.

В 2020–2021 годах БАЖ полностью сконцентрировалась на помощи членам организации, чьи профессиональные права нарушались в связи с репрессиями: задержаниями, избиением, обысками, возбуждением административных и уголовных дел, взятием под стражу.

Власти запустили репрессивный механизм и против самой организации.

9 июня Министерство юстиции начало масштабную проверку деятельности ОО «БАЖ». Но БАЖ получил информацию об этом только 21 июня из письма, в котором ведомство предлагала предоставить для проверки тысячи документов о деятельности организации.

В короткие сроки Белорусская ассоциация журналистов предоставила в Минюст большой перечень запрошенных документов за исключением материалов, изъятых из офиса БАЖ еще во время обыска, проведенного силовиками 16 февраля 2021 года.

14 июля в офисе БАЖ без присутствия представителей организации силовики провели очередной обыск, после которого офис был опечатан и доступ в него блокирован. Копии протоколов обыска нам не вручались. Перечень изъятого имущества нам не известен. Также в этот день были заблокированы операции на банковском счету организации.

15 июля, на следующий день после обысков и блокирования офиса, ассоциация получила от Министерства юстиции копию приказа о вынесении нам письменного предупреждения. Основанием для предупреждение Минюст назвал то, что региональные отделения БАЖ в Гомеле и Молодечно якобы осуществляют деятельность без юридических адресов, хоть это не так.

Непредставление всех запрашиваемых документов и отсутствие юридических адресов региональных филиалов Министерство юстиции посчитало нарушением законодательства и Устава БАЖ.

Также в приказе Минюст потребовал устранить якобы найденные нарушения, о чём проинформировать ведомство до следующего дня, 16 июля.

16 июля БАЖ проинформировал Министерство юстиции о том, что офис организации опечатан и попросил предоставить время для выполнения требований Минюста до получения доступа в помещение.

Несмотря на это, 21 июля Министерство юстиции сообщило в социальных сетях о том, что уже направлен в Верховный суд Беларуси иск о ликвидации ОО «Белорусская ассоциация журналистов» якобы в связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства.

30 июля ОО «БАЖ» получила документы (письмо было отправлено 28 июля) из Верховного суда, в котором назначена дата предварительного слушания по вопросу о ликвидации организации.

Верховный суд Республики Беларусь возбудил гражданское дело по иску Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Предварительное заседание назначено на 11.00 11 августа в здании Верховного суда (г. Минск, ул. Орловская, 76, подъезд).

Судебное заседание должно быть открытым. Документы о гражданском иске подписала судья Верховного суда Инесса Владимировна Лазовикова. Причина ликвидации в том, что БАЖ «не исправил нарушения, выявленные минюстом в ходе проверки, начатой ​​в июне 2021 года. Руководство организации категорически не согласно с такими выводами.

На 9 августа назначена дата встречи сторон в Верховном суде по жалобе ОО "БАЖ" на предупреждение Минюста.

В целях подготовки дела к судебному разбирательству на 9 августа 2021 года в 10:00 в помещении Верховного Суда Республики Беларусь (г. Минск, ул. Орловская, 76, подъезд 1) назначена беседа представителей ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и Министерства юстиции.

Стороны должны иметь при себе документы официальной переписки, а также документы, подтверждающие обоснованность позиций.

23 августа Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу Белорусской ассоциации журналистов (далее БАЖ) на предупреждение, вынесенное Минюстом после проверки документов организации.

В предупреждении отмечалось, что истек срок договора аренды помещений Гомельского и Молодечненского филиалов организации. ОО «БАЖ» с этим категорически не согласился и в своей апелляции в Верховный суд представил аргументы и доказательства своей правоты.

23 августа судья Верховного суда Беларуси Валентина Кулик рассмотрела жалобу журналистской организации и приняла решение оставить в силе предупреждение Минюста. БАЖ не согласен с этим решением и намерен его обжаловать.

27 августа, судья Верховного суда Инесса Лозовикова рассмотрит иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Судебный процесс назначен на 10 часов утра в зале № 413.

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