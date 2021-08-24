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Путин и Лукашенко созвонились. О чем они говорили?
24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Обсудили «союзные программы, «которые на сегодняшний день в высокой степени готовности».
Фото kremlin.ru
23 августа Александр Лукашенко и Владимир Путин поучаствовали в онлайн-саммите ОДКБ. А вечером они созвонились. О чем говорили правители двух стран?
– Стороны обсудили экономическую составляющую взаимоотношений, говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности, – сообщает пресс-служба правителя Беларуси. – Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.
Лукашенко и Путин также обсудили предстоящие военные учения, ситуацию на границах Беларуси с НАТО и договорились о графике контактов на высшем уровне «в ближайшее время».
Напомним, что 20 августа после общения с Ангелом Меркель президент России заявил о внутренних, а не внешних причинах политического кризиса в нашей стране:
— Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства
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Обсудили «союзные программы, «которые на сегодняшний день в высокой степени готовности».
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