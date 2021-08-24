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«Инфобанк»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно, почему терминалы массово не принимают банковские карточки белорусов Банковский процессинговый центр заявил о масштабном сбое системы.

Сам БПЦ разослал по банкам следующую информацию: «...ОАО «Банковский процессинговый центр» (далее - Центр) информирует, что 22.08.2021г. в связи со сложившейся предельной нагрузкой на каналы сети Интернет, в период времени с 13:48 до 14:24 имели место частичные отказы в обслуживании клиентов в терминальном оборудовании, подключенном к Центру.Начиная с 14:24 22.08.2021г. все аппаратно-программные комплексы Центра работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства…"В дальнейшем оказалось, что не только нагрузка на каналы сети Интернет виновата, еще отказал один комплекс:В последнее время все чаще и чаще банки сообщают про «технологические работы» в новостях, но как видим, что от технических проблем это не избавляет.