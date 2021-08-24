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Конец лета поможет стать богаче этим знакам Зодиака: счастливчиков всего четверо!
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым обязательно повезет в финансах в конце августа. Об этом пишет
Телец
Звезды и планеты дадут возможность спокойно заработать. Для этого нужно избавиться от негативных мыслей и постараться не переутомляться. В работе понадобиться напористость, но силы на отдых и общение стоит все же оставить. В конце недели можно запланировать шопинг, но перед покупкой астрологи рекомендуют дважды подумать.
Близнецы
Внутренний настрой привлечет удачу и Близнецам необходимо ею воспользоваться. Позитивные и активные Близнецы смогут свернуть горы, добиться выполнения своих целей и даже перевыполнить план в работе и бизнесе. Не лишними окажутся отличная память и творческий запал. Фокусируйтесь только на актуальных задачах.
Весы
Время удачи и успеха у Весов продолжается и деньги будут сами идти в руки. Будьте открытыми и готовыми к действиям. Постоянное движение принесет успех, усилит интуицию и создаст благоприятные условия для достижения потока. Можно отправляться в командировки и браться за любую работу.
Скорпион
Наступает очень активный период в финансовом плане у Скорпионов. Звезды и планеты помогут этим людям кардинально поменять свою жизнь. Можно совершать дорогостоящие покупки – недвижимость, автомобиль. Можно совершать крупные обменные сделки. Еще стоит потратить часть средств на реставрацию и ремонт старых вещей.
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Наступает очень активный период в финансовом плане у Скорпионов.
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