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Украина и Грузия станут членами НАТО
Источник материала: Партизан
Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Об этом 23 августа на саммите Крымской платформы заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ,
Он также заявил, что "НАТО осуждает серьезно и никогда не признает незаконную, нелегитимную аннексию Крыма Российской Федерацией".
"Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. [...] Действия России привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право, они действительно являются угрозой для системы международного порядка", – сказал замгенсека Альянса.
Джоанэ также призвал Россию вернуть "свободу мореплавания и спокойствие в украинские порты".
"Это вопрос не только Украины, это вопрос для всех нас – в свободном демократическом мире", – подчеркнул представитель НАТО.
Также на саммите Джоанэ рассказал, что с 2014 года НАТО усилил свой восточный фланг, от Балтийского моря до Черного.
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Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Об этом 23 августа на саммите Крымской платформы заявил заместитель генерального секретаря НАТО...
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