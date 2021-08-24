ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина и Грузия станут членами НАТО

24.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Об этом 23 августа на саммите Крымской платформы заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он также заявил, что "НАТО осуждает серьезно и никогда не признает незаконную, нелегитимную аннексию Крыма Российской Федерацией".

"Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. [...] Действия России привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право, они действительно являются угрозой для системы международного порядка", – сказал замгенсека Альянса.

Джоанэ также призвал Россию вернуть "свободу мореплавания и спокойствие в украинские порты".

"Это вопрос не только Украины, это вопрос для всех нас – в свободном демократическом мире", – подчеркнул представитель НАТО.

Также на саммите Джоанэ рассказал, что с 2014 года НАТО усилил свой восточный фланг, от Балтийского моря до Черного.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Об этом 23 августа на саммите Крымской платформы заявил заместитель генерального секретаря НАТО...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госдеп США не стал комментировать решение МВФ о выделении SDR Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by