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Кто та женщина, которую экономист Сергей Чалый упоминает в своих стримах?

24.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зрители стримов Сергея Чалого заметили, что в своих выпусках ей иногда упоминает «свою женщину», «близкого человека», как она ему что-то подсказала или обсуждала с ним.

«Модная борода и аккуратная прическа — заметна рука заботливой и любящей женщины», — пишут люди в комментариях.



О ком же разговор? Спутницу Чалого зовут Алеся Песенко. Она работала журналисткой в разделе «Леди» портала Тутбай, ранее была пиарщицей Минского кинофестиваля «Лістапад», работала в различных арт-организациях.

Вместе их стали замечать с марта. Теперь пара в Украине, в конце июня стало известно, что Сергей уехал из Беларуси. Недавно Алеся и Сергей посетили международный кинофестиваль в Одессе.

Тем временем YouTube-канал Чалого набирает популярность: количество подписчиков превысило 80 тысяч, каждое видео смотрят 200-300 тысяч пользователей, пишет Nashaniva.com
 
 
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Зрители стримов Сергея Чалого заметили, что в своих выпусках ей иногда упоминает «свою женщину», «близкого человека», как она ему что-то подсказала или обсуждала с...
 
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