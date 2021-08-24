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Кто та женщина, которую экономист Сергей Чалый упоминает в своих стримах?
Источник материала: Партизан
Зрители стримов Сергея Чалого заметили, что в своих выпусках ей иногда упоминает «свою женщину», «близкого человека», как она ему что-то подсказала или обсуждала с ним.
«Модная борода и аккуратная прическа — заметна рука заботливой и любящей женщины», — пишут люди в комментариях.
О ком же разговор? Спутницу Чалого зовут Алеся Песенко. Она работала журналисткой в разделе «Леди» портала Тутбай, ранее была пиарщицей Минского кинофестиваля «Лістапад», работала в различных арт-организациях.
Вместе их стали замечать с марта. Теперь пара в Украине, в конце июня стало известно, что Сергей уехал из Беларуси. Недавно Алеся и Сергей посетили международный кинофестиваль в Одессе.
Тем временем YouTube-канал Чалого набирает популярность: количество подписчиков превысило 80 тысяч, каждое видео смотрят 200-300 тысяч пользователей,
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Зрители стримов Сергея Чалого заметили, что в своих выпусках ей иногда упоминает «свою женщину», «близкого человека», как она ему что-то подсказала или обсуждала с...
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