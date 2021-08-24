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Зеленский и Дуда обсудили учения "Запад-2021" и ситуацию на границе с Беларусью

24.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на полях саммита инаугурации Крымской платформы провели переговоры, обсудив саммит, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуацию на Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество стран.

Лидеры государств отметили напряжение и ухудшение ситуации с безопасностью в регионе в связи с проведением российских учений "Запад-2021".

Президенты также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью, пишет interfax.by
 
 
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Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на полях саммита инаугурации Крымской платформы провели переговоры, обсудив саммит, восстановление...
 
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