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Зеленский и Дуда обсудили учения "Запад-2021" и ситуацию на границе с Беларусью
Источник материала: Партизан
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на полях саммита инаугурации Крымской платформы провели переговоры, обсудив саммит, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуацию на Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество стран.
Лидеры государств отметили напряжение и ухудшение ситуации с безопасностью в регионе в связи с проведением российских учений "Запад-2021".
Президенты также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью,
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Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на полях саммита инаугурации Крымской платформы провели переговоры, обсудив саммит, восстановление...
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