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Штаб Тихановской: Выделение SDR Беларуси не означает возможность режима использовать эти средства

24.08.2021 09:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представитель Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович утверждает, что решение МВФ предоставить Беларуси SDR из нового выпуска вовсе не означает, что режим сможет воспользоваться этими средствами.

«Факт зачисления SDR на страновой счет Беларуси в МВФ не означает, что режим сможет автоматически ими воспользоваться. Чтобы обменять SDR на свободно конвертируемую валюту, необходимо обратиться с официальным запросом в МВФ», - сказал Алехнович.

«Офис Светланы Тихановской, беларусская диаспора, НАУ и другие наши партнёры приложили много усилий для того, чтобы в случае, если нелегитимные власти обратятся с таким запросом, то МВФ мог бы отказать в поддержке конвертации СДР в валюту. Это в первую очередь вопрос легитимности, а не денег», - уточнил он.

Алехнович заверил, что Кабинет представителей Светланы Тихановской продолжит «работать над непризнанием Фондом легитимности нынешних «властей» Беларуси и ограничением доступа для них к счету SDR и проведения конвертации SDR в валюту», а также «информировать все официальные лица о событиях в Беларуси и указывать на недопустимость конвертации SDR в валюту при действующем в Беларуси режиме».

 
 
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Представитель Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович утверждает, что решение МВФ предоставить Беларуси SDR из нового выпуска вовсе не означает, что...
 
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