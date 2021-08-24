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Следственный комитет РБ получил неограниченный доступ к системе видеонаблюдения

24.08.2021 09:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет РБ получил неограниченный круглосуточный доступ к системе мониторинга общественной безопасности.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина РБ №475 от 20 августа 2021 года за подписью первого вице-премьера Н.Снопкова.

Помимо СК анлим к системе видеонаблюдения имеют МВД, КГБ, МЧС, ДФР КГК, Служба безопасности президента и ОАЦ.

 
 
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Следственный комитет РБ получил неограниченный круглосуточный доступ к системе мониторинга общественной безопасности.
 
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