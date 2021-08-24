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Мнение: «У власти внезапно случился синдром множественного расстройства личности»

24.08.2021 09:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мнение: «У власти внезапно случился синдром множественного расстройства личности»
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«Что-то мне кажется, что беларусские власти последние дни пребывают в состоянии некоторой растерянности. К тому, что власть говорит одно, а делает другое мы привыкли. Но сейчас она же, кажется, еще и хочет чего-то совсем третьего. Странного чего-то хочет, а чего – сама толком не может понять», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— И, конечно, когда ты не знаешь, чего ты хочешь, то очень трудно объяснить это другим. Вот пообещал кое-кто помилование бизнесу, который ни в чем ни виноват, а в тот же день «красауцы» пришли с обыском в SmartexLab. И получается, что будущая амнистия девальвировалась прежде, чем началась.

В общем, выглядит все так, как будто у власти внезапно случился синдром множественного расстройства личности. Это когда левая голова Змея Горыныча не знает кого ест правая.

И я думаю – неудивительно, что личность белорусской власти так расстроилась. Потому что страница никак не переворачивается, а кругом враги. В стране ломаются то АЭС с банкоматами, то инфляционное таргетирование вместе с фискальной политикой.



И, вдобавок, оказалось, что никто не хочет разделять представления белорусских властей о собственном геополитическом величии. Вот, великий мигрантский поток, который должен был затопить Литву, Латвию, а заодно еще и Польшу, усох до тоненькой струйки из пары человек в день. А над угрозами устроить всем Третью мировую, никто не удосужился даже посмеяться. И, получается, что с трех сторон санкции, а с четвертой конец альтернативного легальному экспорта.

И уже понятно, что старые трюки больше не работают, но учиться новым не хочется, потому что в процессе обучения можно сломать какой-нибудь жизненно важный орган. Поэтому, если власть и берется что-то менять, то так, чтобы эти перемены лишний раз не бросались в глаза свидетелям стабильности. А отсюда происходят и растерянность, и шатания, и симптомы диссоциативного расстройства идентичности.


Но для Змея Горыныча этот синдром – штука опасная. Потому что, когда подходящей закуски в пределах досягаемости станет мало, головы могут попробовать закусить друг другом...
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