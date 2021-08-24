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Польша отправила гуманитарную помощь для застрявших на границе мигрантов
Источник материала: UDF
На польско-белорусской границе застряли около 30 мигрантов из Афганистана / Reuters
"Со склада государственного агентства стратегических резервов выехал транспорт с гуманитарной помощью (палатки, полевые кровати, одеяла, средства личной гигиены) для мигрантов на территории Беларуси", — написал он в Twitter.
При этом Михал Дворчик уточнил, что передать помощь мигрантам поляки смогут только после того, как белорусская сторона даст согласие на пересечение границы.
О решении польской стороны направить гуманитарную помощь стало известно накануне. Польский МИД отправил в Минск дипломатическую ноту и заявил о готовности передать для мигрантов все необходимое: "палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства".
Помощь понадобилась группе мигрантов — около 30 человек, которые застряли на польско-белорусской границе недалеко от местечка Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь границу, но их остановили польские пограничники. Белорусские пограничники со своей стороны не дают им возможности вернуться на территорию страны.
Количество нелегальных мигрантов, которых в этом году стали останавливать пограничники Литвы, Латвии и Польши, существенно выросло. В этих странах полагают, что к возникновению миграционного кризиса причастны белорусские власти. Было принято решение не пускать мигрантов, а отправлять в Беларусь. После чего Александр Лукашенко потребовал уже от своих силовых структур не впускать мигрантов обратно.
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Помощь понадобилась группе мигрантов — около 30 человек.
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