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Житель Малоритского района за убийство односельчанина получил 16 лет колонии 

24.08.2021 09:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 29-летнего жителя Малоритского района, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА. 

Драма разыгралась в нынешнем апреле. До обвиняемого дошли слухи об интимной связи его сестры с односельчанином. Выпив спиртного, мужчина пошел в дом к потерпевшему и более 30 раз ударил его ножом, который потом выбросил в водоем. Затем позвонил в милицию и рассказал об убийстве. 

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления обвиняемый отдавал отчет своим действиям. "С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала мужчину виновным в убийстве. На основании п.6 ч.2 ст.139 УК он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - рассказали в прокуратуре. Также по решению суда мужчина пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма. 

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- 
 
Теги: Брест
 
 
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Драма разыгралась в нынешнем апреле. До обвиняемого дошли слухи об интимной связи его сестры с односельчанином. Выпив спиртного, мужчина пошел в дом к потерпевшему...
 
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