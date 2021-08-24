Вице-президент Еврокомиссии: Украина не войдет в состав ЕС ближайшие 3-5 лет

Источник материала: ОНТ

Киев теряет последние надежды договориться с Брюсселем о членстве Украины в ЕС. По словам вице-президента Еврокомиссии, страна не сможет вступить в Евросоюз в ближайшие 3-5 лет.

В Брюсселе добавили: на данный момент нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Пока идут переговоры лишь с тем странами, процесс которых был запущен много лет назад. С учетом же нынешней политической ситуации вступление Украины в ближайшие годы маловероятно.

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