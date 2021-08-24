В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 10 тыс. человек

Источник материала: ОНТ

Тайфун «Омаис», обрушившийся на южные регионы Республики Корея, вынудил власти региона объявить об эвакуации более 10 тысяч человек, передает ТАСС.

Стихия стала причиной перебоев с энергоснабжением, подтопления дорог и жилых районов. По имеющейся информации, на курортном острове Чеджудо и в городе Пусан выпало рекордное количество осадков, во многих городах наблюдаются перебои с электроэнергией.

Из подтопленных районов пожарные спасли 11 человек. Информации о погибших и раненых пока нет.

Фото: depositphotos.com

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