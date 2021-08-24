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Сикорский: Попросили ICAO оказать содействие в интервью с пилотом

24.08.2021 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларусь, наконец, прибыла делегация Международной организации гражданской авиации для расследования случая с экстренной посадкой самолета RyanAir в Минске. Ждать экспертов пришлось три месяца.

В Беларуси группа пробудет пять дней. Ожидаются встречи в Министерстве транспорта, Департаменте по авиации. Белорусская сторона обеспечила доступ ко всем материалам и надеется на объективное расследование инцидента. Ситуацию прояснило бы присутствие пилота того самого лайнера. Тогда бы вряд ли понадобилось само разбирательство. Но до сих пор о капитане судна ничего не известно – ни личных данных, ни комментариев. Белорусская сторона работает над этим.

Артем Cикорский, директор департамента по авиации Минтранса: «Попросили ICAO оказать содействие в интервью с пилотом для того, чтобы понять, чем он мотивировался при принятии решения произвести посадку в Национальном аэропорту Минск. Для нашей комиссии есть ряд фактов, которые мы не можем понять: чем он руководствовался при принятии решения и почему со стороны экипажа были допущены определенные нарушения инструкции». 

Специалисты поясняют: судно подало сигнал бедствия и начало интенсивно снижаться. Это и есть нарушение – в таких случаях маневрировать нужно плавно. По прилете около восьми минут не открывали двери, хотя должны были покинуть судно немедленно. Вопросы есть, и они заданы в том числе ICAO – без этой важной информации невозможно завершить расследование. Комиссия уже заявила, что внесет изменения в предварительный отчет. А в ноябре – представят итоговый.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларусь, наконец, прибыла делегация Международной организации гражданской авиации для расследования случая с экстренной посадкой самолета RyanAir в Минске. Ждать...
 
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